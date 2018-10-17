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Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия

18.10.2018 21:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большие даты большого искусства. Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия учреждения и полувекового юбилея местного симфонического оркестра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия

За все время колледж выпустил более пяти с половиной тысяч молодых людей, двое из них стали народными и пятеро – заслуженными артистами Беларуси. На базе колледжа действует, кроме симфонического, оркестр русских народных инструментов, белорусских, духовых, а также смешанный хор и уникальный музыкальный театр. Все коллективы полюбились не только белорусской публике, они завоевали уважение ценителей искусства ближнего и дальнего зарубежья.

Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия

Григорий Сорока, директор Молодечненского государственного музыкального колледжа имени Огинского, руководитель симфонического оркестра:
Што тычыцца культуры, мы знаходзімся на самым высокім міжнародным узроўні. Нам не сорамна. Маладзечанскі каледж мае сёння матэрыяльна-культурную базу 400 музычных інструментаў, і 80 % з іх – самага высокага міравога ўзроўню.

Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия

Светлана Баранок, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:
Это коллектив желанный. У них интересные солисты. У нас очень сильная вокальная школа. Что касается оркестра, которому сегодня 50, то это уникальный коллектив, потому что на его базе создан Музыкальный молодежный театр, аналогов которого у нас в республике нет. У коллектива такие достижения, которыми можно гордиться.

Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия

Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия

Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия

 
 
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Новости Беларуси. Большие даты большого искусства. Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия учреждения и полувекового...
 
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Вороновская газета
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Полымя
Заря над Неманам
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