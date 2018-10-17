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Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия
Новости Беларуси. Большие даты большого искусства. Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия учреждения и полувекового юбилея местного симфонического оркестра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За все время колледж выпустил более пяти с половиной тысяч молодых людей, двое из них стали народными и пятеро – заслуженными артистами Беларуси. На базе колледжа действует, кроме симфонического, оркестр русских народных инструментов, белорусских, духовых, а также смешанный хор и уникальный музыкальный театр. Все коллективы полюбились не только белорусской публике, они завоевали уважение ценителей искусства ближнего и дальнего зарубежья.
Григорий Сорока, директор Молодечненского государственного музыкального колледжа имени Огинского, руководитель симфонического оркестра:
Светлана Баранок, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:
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Новости Беларуси. Большие даты большого искусства. Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия учреждения и полувекового...
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