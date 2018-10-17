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Мировое благосостояние выросло за год на 4,6% - Credit Suisse

18.10.2018 22:14 — Разное | Интерфакс  
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Совокупное благосостояние населения мира с июля 2017 года по конце июня 2018 года увеличилось на $14 трлн, или на 4,6%, и достигло $317 трлн, свидетельствуют данные ежегодного доклада Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

В связи с тем, что благосостояние повышалось быстрее роста численности населения, показатель в расчете на взрослого человека увеличился 3,2% и достиг рекордных $63,1 тыс. Швейцария и Австралия в очередной раз стали лидерами по данному показателю - соответственно $530,24 тыс. и $411,6 тыс.

За последний год в мире появилось 2,31 млн новых миллионеров, в результате чего их общее количество достигло 42,155 млн. В том числе в США их число выросло на 878 тыс. человек (до 17,35 млн), во Франции, Германии, Великобритании и Италии - примерно на 200 тыс. в каждой из стран, в Китае - на 186 тыс., в Японии - на 94 тыс.

При этом в очень немногих государствах, таких как Турция и Бразилия, количество миллионеров сократилось, в основном из-за изменения курсов нацвалют, отмечается в обзоре.

США внесли наиболее значительный вклад в рост мирового благосостояния. За минувший год показатель стоимость активов американцев вырос на $6,3 трлн, до $98 трлн, продолжив демонстрировать непрерывный подъем показателей совокупного благосостояния и благосостояния на взрослую душу населения с 2008 года.

Китай занимает второе место в мире с объемом благосостояния в $52 трлн (рост за год на $2,3 трлн). Эксперты Credit Suisse прогнозируют рост благосостояния жителей КНР на $23 трлн в ближайшие пять лет, в результате чего доля страны в общемировом показателе превысит 19% в 2023 году по сравнению с 16% в этом году.

Доля самых обеспеченных людей (с активами свыше $100 тыс.), составляет 9,5% всего населения планеты. Они в совокупности владеют 84,1% мировых богатств по сравнению с 86% в прошлом году.

При этом благосостояние 90,5% людей, коллективно владеющих 15,8% мировых богатств, составляет $50,4 трлн, что намного выше $40 трлн годом ранее. "Прирост указывает на тенденцию к снижению неравенства в распределении мирового благосостояния", - отмечается в обзоре.

"Сегодня на долю женщин, по оценкам, приходится около 40% совокупного мирового благосостояния. В двадцатом веке их доля в мировом богатстве существенно повысилась, но, судя по всему, с 2000 года ее рост почти прекратился", - констатируют эксперты банка.

Благосостояние населения мира в ближайшие пять лет увеличится примерно на 26% и в 2023 году достигнет $399 трлн, прогнозирует Credit Suisse. На страны с развивающейся экономикой будет приходиться примерно треть от общего роста, хотя сейчас их доля в мировом показателе составляет всего 21%. Число миллионеров также заметно увеличится и достигнет нового рекорда в 55 млн человек.

"В мировом распределении благосостояния сохраняется существенный перекос в пользу Северной Америки и Европы, на которые приходится 60% совокупных личных активов, но при этом всего лишь 17% взрослого населения планеты. Однако ожидается, что страны с развивающейся рыночной экономикой преодолеют недавнюю депрессию и в ближайшие пять лет сравняются с развитыми странами", - полагает экономист и один из авторов отчета Энтони Шоррокс.

Личное богатство в расчете на взрослого человека в России выросло с $2,942 тыс. в 2000 году до $19,997 тыс. к середине 2018 года. Однако этот показатель ниже уровня, достигнутого в 2007 году, отмечается в обзоре.

"По нашим оценкам, на долю 10% самых обеспеченных людей приходится 82% всего личного богатства в России. Это высокий показатель - выше, чем в США (76%), которые отличаются одним из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран. Интересно отметить, что этот показатель также превышает долю самых обеспеченных людей в Китае (62%). Высокая концентрация богатства в России находит свое отражение и в том, что, несмотря на скромный уровень богатства на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 74 миллиардера", - говорится в докладе.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Совокупное благосостояние населения мира с июля 2017 года по конце июня 2018 года увеличилось на $14 трлн, или на 4,6%, и достигло $317 трлн, свидетельствуют данные...
 
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Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
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