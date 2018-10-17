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Футболистам Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве

18.10.2018 21:42 — Разное | Интерфакс  
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Футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и их соучастникам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" в четверг руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

"В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ "Побои" и ст. 213 УК РФ "Хулиганство" братьям Кокориным, П.Мамаеву и их четвертому соучастнику", - сказал он.

Он добавил, что сегодня в ГСУ было передано еще одно уголовное дело, возбужденное органами дознания по признакам преступления, предусмотренного статьей "Побои" УК РФ. "Данное уголовное дело возбуждено по факту нанесения побоев одному из потерпевших граждан в кафе на Большой Никитской 8 октября", - сказал он.

Он отметил, что в настоящее время А.Кокорину, П.Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". Брату А.Кокорина Кириллу Кокорину предъявлены обвинения в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

"Материалы дела приняты следственной частью и соединены в одно производство с уголовным делом о побоях и хулиганстве, произошедших возле развлекательного заведения и в помещении кафе, для организации полного и всестороннего расследования", - добавил он.

8 октября стало известно о двух драках с участием А.Кокорина и П.Мамаева в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая потасовка произошла в "Кофемании" на Большой Никитской улице - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов П.Мамаева, А.Кокорина и его младшего брата Кирилла до 8 декабря.

Мосгорсуд 19 октября рассмотрит апелляционные жалобы на арест футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла по делу о потасовках в столице.

Как сообщалось, аналогичную жалобу на решение об аресте футболиста Павла Мамаева Мосгорсуд также рассмотрит в ближайшую пятницу, в 10:00. Жалобу на заключение под стражу еще одного фигуранта дела спортсменов - Александра Протасовицкого - суд рассмотрит в тот же день в 11:30.

 
 
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Футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и их соучастникам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" в четверг руководитель...
 
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Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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