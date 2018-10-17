ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США предлагают $15 млн за информацию о главарях одной из ячеек "Аль-Каиды"

18.10.2018 21:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Власти США готовы заплатить $15 млн за информацию, которая позволит обнаружить двух главарей "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ), сообщает в четверг госдеп США.

Вознаграждение в размере до $10 млн можно получить за информацию, которая приведет к идентификации, обнаружению, аресту или привлечению к суду Касима ар-Рими, который, по данным США, летом 2015 года был провозглашен "эмиром" АКАП. Ранее за информацию о нем предлагали $5 млн.

Особо опасным международным террористом К.аль-Рими в США объявили в мае 2010 года. К.аль-Рими был связан с нападением на посольство США в столице Йемена Сане в сентябре 2008 года, в результате которого погибли 10 йеменских охранников и четверо гражданских лиц. Он также контактировал со смертником Умаром Фаруком Абдулмуталлабом, пытавшимся произвести взрыв на борту самолета, направлявшегося из Амстердама в Детройт 25 декабря 2009 года

Также денежное вознаграждение полагается за сведения о Халиде Саиде аль-Батарфи, являющимся влиятельным членом "Аль-Каиды на Аравийском полуострове". Госдепартамент США объявил его особо опасным международным террористом в январе 2018 года, после его угроз в адрес США из-за переноса посольства в Израиле в Иерусалим.

Деньги предлагаются в рамках программы госдепа США "вознаграждение за помощь правосудию".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти США готовы заплатить $15 млн за информацию, которая позволит обнаружить двух главарей "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ), сообщает в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Американцы потратят $9 млрд на празднование Хэллоуина, расходы на костюмы для животных вырастут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика