В Минске уборщица нашла в мусорке больше $5 тыс. и отнесла их в милицию

Как стало известно, в правоохранительные органы обратилась минчанка. Она сообщила, что работает уборщицей в гаражном кооперативе «Малиновка». Придя утром на работу, женщина обнаружила в мусорном контейнере $5,4 тыс.

Как сообщила официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга МИХАЛЕНЯ, минчанка обошла владельцев гаражей с вопросом, не терял ли кто-то деньги. Когда хозяин не был найден, женщина решила отнести деньги в милицию с просьбой установить владельца и передать деньги ему.

По данному факту проводится проверка. Правоохранительными органами разыскивается владелец денег. Ольга Михаленя обратила особое внимание, что у женщины, по ее словам, даже не было мыслей присвоить деньги себе.