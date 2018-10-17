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В Минске уборщица нашла в мусорке больше $5 тыс. и отнесла их в милицию

18.10.2018 22:16 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске уборщица нашла в мусорке больше тыс. и отнесла их в милицию
Фото из открытых источников

Как стало известно, в правоохранительные органы обратилась минчанка. Она сообщила, что работает уборщицей в гаражном кооперативе «Малиновка». Придя утром на работу, женщина обнаружила в мусорном контейнере $5,4 тыс.

В Минске уборщица нашла в мусорке больше тыс. и отнесла их в милицию Что делать, если нашел на улице чужую вещь?

Как сообщила официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга МИХАЛЕНЯ, минчанка обошла владельцев гаражей с вопросом, не терял ли кто-то деньги. Когда хозяин не был найден, женщина решила отнести деньги в милицию с просьбой установить владельца и передать деньги ему.

По данному факту проводится проверка. Правоохранительными органами разыскивается владелец денег. Ольга Михаленя обратила особое внимание, что у женщины, по ее словам, даже не было мыслей присвоить деньги себе.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас правоохранители разыскивают владельца крупной денежной суммы.
 
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