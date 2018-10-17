В Минске легковой автомобиль протаранил автобус

Как стало известно, 33-летний водитель «Рено» двигался по Партизанскому проспекту. На пересечении с улицей Жилуновича мужчина допустил столкновение с автобусом, водитель которого хотел повернуть налево и пропускал встречный транспорт.

Как сообщили представители ГАИ Минска, в результате аварии пострадал водитель легковушки. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель и пассажиры автобуса в ДТП не пострадали.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.