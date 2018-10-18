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Зачем 39-летний мужчина стрелял по птицам из пневматики в Минске?

18.10.2018 22:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Отстреливал птиц из пневматики. На минчанина завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зачем 39-летний мужчина стрелял по птицам из пневматики в Минске?

Случай произошел в августе в одном из столичных дворов.

На жителя Минска завели уголовное дело за стрельбу по птицам

Прямо из окна автомобиля 39-летний мужчина устроил охоту на пернатых. В результате погибли 7 птиц.

Зачем 39-летний мужчина стрелял по птицам из пневматики в Минске?

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:
Действия мужчины привлекли внимание горожан, которые обратились в правоохранительные органы. Мужчина был задержан. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Зачем 39-летний мужчина стрелял по птицам из пневматики в Минске?

С начала 2018 года в столице зафиксировали 31 факт жестокого обращения с животными. Наказание за такого рода правонарушения доходит до одного года лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Отстреливал птиц из пневматики. На минчанина завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили в программе «Столичные...
 
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