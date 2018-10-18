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«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

18.10.2018 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Игроки женской национальной сборной по хоккею на траве побывали в гостях у воспитанников школы-интерната в Бобруйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречу пригласил Белкоопсоюз, который курирует этот вид спорта, а также является шефом школы. Репортаж Юрия Прокопенко.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

В первые минуты встречи дети заметно волновались. Не каждый день сюда приезжают настоящие спортсмены. Да еще какие! Игроки национальной сборной. Желающих взять в руки клюшки оказалось немало.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

Херман Круис, главный тренер женской национальной сборной Беларуси по хоккею на траве:
Очень важно, чтобы спортсмены общались с детьми. Показывали пример, чтобы дети стремились становиться лучше. Я очень рад, что мы сегодня здесь и наши девочки поделились своими успехами с ребятами.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

Хоккей на траве – не самый популярный в Беларуси вид спорта, но по своим достижениям даст фору многим другим. Та же женская сборная ни много ни мало бронзовый призер чемпионата Европы. Большую помощь в развитии хоккея на траве оказывает Белкоопсоюз. И не только материальную.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

Нина Филанович, ученица Каменской государственной вспомогательной школы-интерната:
Мне очень понравилось, что девочки приехали, нам показали хоккей на траве. Короче, классно очень было.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

Для девятиклассницы Нины такие встречи – это в первую очередь общение. В Каменской школе-интернате обучаются дети с психофизическими особенностями. Восемь месяцев в году они здесь живут и учатся.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

Обычно гости приезжают с подарками. Представители Белкоопсоюза и игроки сборной по хоккею на траве привезли угощения и спортивный инвентарь. В том числе футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

Я вручаю директору, чтобы пользовался насосом, чтобы мячи всегда были в строю.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

Уже как два десятка лет Каменскую школу курирует Белкоопсоюз. Ежегодно шефы оказывают серьезную помощь: в школе появляется новая мебель, компьютеры и проводится ремонт. Здесь становится теплее и уютнее.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

Леонид Кравченко, директор Каменской государственной вспомогательной школы-интерната:
Если посмотреть сегодня на центральный вход в школу, на все три этажа – более 120 окон ПВХ установлены правлением Белкоопсоюза.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

Виталий Сызранцев, управляющий делами Белкоопсоюза:
Наши работники самостоятельно приносят из дома вещи для того, чтобы передать в Каменскую школу. Это не каким-то административным ресурсом, а это чистое человеческое желание помочь детям.

«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната

Закрепить дружеские отношения гости и воспитанники школы-интерната решили совместным трудом – посадили смородину и яблони. Перед новым годом у ворот школы припаркуется автобус с подарками, ведь добро деньгами не измерить.

 
 
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Новости Беларуси. Игроки женской национальной сборной по хоккею на траве побывали в гостях у воспитанников школы-интерната в Бобруйском районе, сообщили в...
 
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