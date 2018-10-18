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«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната
Новости Беларуси. Игроки женской национальной сборной по хоккею на траве побывали в гостях у воспитанников школы-интерната в Бобруйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречу пригласил Белкоопсоюз, который курирует этот вид спорта, а также является шефом школы. Репортаж Юрия Прокопенко.
В первые минуты встречи дети заметно волновались. Не каждый день сюда приезжают настоящие спортсмены. Да еще какие! Игроки национальной сборной. Желающих взять в руки клюшки оказалось немало.
Херман Круис, главный тренер женской национальной сборной Беларуси по хоккею на траве:
Хоккей на траве – не самый популярный в Беларуси вид спорта, но по своим достижениям даст фору многим другим. Та же женская сборная ни много ни мало бронзовый призер чемпионата Европы. Большую помощь в развитии хоккея на траве оказывает Белкоопсоюз. И не только материальную.
Нина Филанович, ученица Каменской государственной вспомогательной школы-интерната:
Для девятиклассницы Нины такие встречи – это в первую очередь общение. В Каменской школе-интернате обучаются дети с психофизическими особенностями. Восемь месяцев в году они здесь живут и учатся.
Обычно гости приезжают с подарками. Представители Белкоопсоюза и игроки сборной по хоккею на траве привезли угощения и спортивный инвентарь. В том числе футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи.
Я вручаю директору, чтобы пользовался насосом, чтобы мячи всегда были в строю.
Уже как два десятка лет Каменскую школу курирует Белкоопсоюз. Ежегодно шефы оказывают серьезную помощь: в школе появляется новая мебель, компьютеры и проводится ремонт. Здесь становится теплее и уютнее.
Леонид Кравченко, директор Каменской государственной вспомогательной школы-интерната:
Виталий Сызранцев, управляющий делами Белкоопсоюза:
Закрепить дружеские отношения гости и воспитанники школы-интерната решили совместным трудом – посадили смородину и яблони. Перед новым годом у ворот школы припаркуется автобус с подарками, ведь добро деньгами не измерить.
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«Классно очень было»: игроки национальной сборной по хоккею на траве навестили воспитанников школы-интерната
Новости Беларуси. Игроки женской национальной сборной по хоккею на траве побывали в гостях у воспитанников школы-интерната в Бобруйском районе, сообщили в...
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