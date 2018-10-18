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Михаил Бабич рассказал о спектре интересов России в Беларуси

18.10.2018 21:39 — Разное | Партизан  
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Посол России в Беларуси Михаил Бабич с рабочим визитом отправился в Брест. В городе над Бугом посол посетил российское генконсульство, российский центр науки и культуры, а также предприятия «Санта Бремор» и «Савушкин продукт».

Это не первый визит по нашей стране Михаила Бабича, чрезвычайного и полномочного посла России в Беларуси, специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудницы из РБ. Неделю назад Бабич посетил Гродненщину, сообщает belsat.eu

Российский посол в ходе визита в Брест заметил, что спектр интересов России в Беларуси достаточно широк, и рассказал о цели своих поездок по белорусским регионам.

«В первую очередь мы изучаем предприятия, где есть российский капитал или есть большой объем кооперации с российскими предприятиями, большой объем реализации на российском или на белорусском рынках. Но, конечно, нам еще предстоит реализовать большой объем работы в гуманитарном сотрудничестве, образовании, культурном обмене, вопросах, связанных с молодежной политикой, и многих других. Главное, чтобы строго соблюдались поручения глав наших государств, а принятые решения шли на пользу гражданам России и Беларуси», – отметил посол России.

Также Бабич рассказал, что одним из приоритетных для России является визовый вопрос для граждан третьих стран.

«Граждане около 80 стран получили право на безвизовый въезд в Беларусь сроком от 5 до 30 суток, из них с 67 странами у Российской федерации существует визовый режим, поэтому введены правила, когда граждане третьих стран попадают в нашу страну через международные пункты пропуска. Сейчас в высокой стадии готовности проект соглашения о взаимном признании виз, он проходит стадии согласования и в России, и в Беларуси. В ближайшее время, надеюсь, подпишем соглашение, согласно которому граждане третьих стран в рамках Союзного государства смогут перемещаться по одной визе, которую они получат либо в Беларуси, либо в России», – заявил российский дипломат.


В следующем месяце Брест станет местом встречи белорусского премьер-министра Сергея Румаса с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Главы правительств планируют обсудить вопросы, которые еще не согласованы на высшем уровне.




 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 21
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Посол России в Беларуси Михаил Бабич с рабочим визитом отправился в Брест. В городе над Бугом посол посетил российское генконсульство, российский центр науки и...
 
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