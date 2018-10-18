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Раскрыто заказное убийство семьи 13-летней давности

18.10.2018 21:26 — Разное | Партизан  
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17 октября опергруппа уголовного розыска задержала уроженца Бобруйска Александра Тютина 1956 года рождения, заказавшего убийство женщины.

В Санкт-Петербурге раскрыто заказное убийство семьи директора строительной фирмы, совершенное в 2005 году. Заказчик преступления попался, когда решил устранить новую жертву. Об этом сообщил на брифинге начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, передает «Росбалт».

 «Мы внедрили оперативника, который должен был стать киллером. В Приморском районе города нашими оперативниками была "похищена" женщина, вывезена во Всеволожский район, где находился Тютин. Он увидел на сиденье обездвиженную женщину, которая лежала в багажнике», — рассказал Умнов.

В ходе раскрытия преступления обнаружилось, что Тютин также является заказчиком убийства семьи предпринимателя Дмитрия Зейналова в 2005 году. Зейналов, его жена и двое детей были убиты в августе того года на территории садоводства «Серебряный ручей».

«Мотив в обоих случаях был примерно один — это деньги, имущество, наследство», — сказал Умнов. Зейналов и Тютин были совладельцами компании «Троицкий дом-2». «Зейналов ушел из фирмы, Тютин заказал его убийство, и 50 процентов отошли Тютину. Наследники были убиты, чтобы им ничего не досталось», — пояснил начальник главка. Женщина, которую Тютин заказал, также претендовала на часть его наследства.

Киллер Александр Зотов, расстрелявший семью Зейналовых в 2005 году, задержан в Ставропольском крае.

Руководитель ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александр Клаус заявил, что его «поразила циничность заказчика» и «меры конспирации»: Тютин досматривал человека, который приходил к нему на встречу, приобретал сим-карты, зарегистрированные на вымышленных лиц, и просил лично увидеть труп убитой женщины.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, пишет Лента.ру.


 
 
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17 октября опергруппа уголовного розыска задержала уроженца Бобруйска Александра Тютина 1956 года рождения, заказавшего убийство женщины.
 
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