Сергей Светлаков стал отцом в третий раз





Сергей Светлаков с женой Антониной, Фото: Социальные сети





пишет 7 дней, ошарашил всех неожиданной Сергей Светлаков,7 дней, ошарашил всех неожиданной новостью : год назад он стал отцом в третий раз. У шоумена и Антонины Чеботарёвой родился еще один сын. Как рассказал счастливый отец, мальчика назвали Максимом. Малыш родился на свет в июле прошлого года, и всё это время Светлаков с женой мастерски скрывали этот факт.





О прибавлении в семье Сергей решился рассказать только на днях — в преддверии премьеры шоу «Слава богу, ты пришел» на СТС. В прошлом году в жизни артиста случились важные перемены и в карьере: он покинул родной телеканал ТНТ. Небольшой перерыв в работе, когда Светлаков уже завершил проекты на прошлом месте работы и еще не вышел не новое, совпал по времени с началом декретного отпуска его жены. Поэтому первые месяцы после рождения Максима Сергей провел с семьей за границей.





«Мы жили несколько месяцев в Таиланде, затем в Испании, потом в Юрмале и только недавно перебрались в Москву, где теперь осядем надолго», — рассказал Сергей.





Светлаков уверяет, что усилия специально не прикладывал, чтобы скрыть рождение третьего ребенка. Просто они с женой не афишировали этот факт. Антонина временно перестала выходить с любимым в свет, но она вела активный образ жизни и много путешествовала. Ранее Светлаков рассказывал, что мечтает о еще большем количестве детей. «Я хочу, чтобы на земле было больше «светлаков». Как племя. Чтобы они размножались — веселые, в меру симпатичные, голубоглазые, позитивные люди. Я вижу своих детей такими», — говорил Сергей.





Сергей Светлаков с женой и детьми, Фото: Социальные сети





«Антенной-Телесемь». У пары есть старший сын Иван, которому этим летом исполнилось пять лет. Кроме того, Сергей воспитывает девятилетнюю Анастасию — дочку от первого брака. Старший сын Светлакова, кстати, очень обрадовался рождению брата. «Они очень любят друг друга, даже оттаскивать приходится. И нужен глаз да глаз, чтобы не навредили друг другу от избытка чувств», — поделился Сергей с



