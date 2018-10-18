Белорусское Минобороны попытается истребовать долг с российского производителя «Градов»

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Находящаяся в процедуре банкротства Группа компаний «Мотовилихинские заводы» задолжала Министерству обороны Беларуси, которое направило в Арбитражный суд Пермской области заявление о включении себя в реестр кредиторов.

Согласно информации с сайта суда, на которую ссылаются российские СМИ, «Мотовилихинские заводы» должны оборонному ведомству Беларуси 20, 8 млн росс. рублей. Это эквивалентно на данный момент около 320 тыс. долларов. По каким контрактам задолжал белорусским генералам российский производитель, не сообщается.

Группа «Мотовилихинские заводы» - это многопрофильное объединение, военно-промышленое подразделение которого разрабатывает, производит и поставляет полевые артиллерийские орудия, минометы, самоходные артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня (в том числе, «Грады», «Смерч» и заменяющий последние «Торнадо-С»).

В последние годы группа находилась в затяжном кризисе, генерируя убытки и накапливая долги. Результатом стало назначение Арбитражным судом Пермской области в августе прошлого года временного управляющего «Мотовилихинскими заводами», а в марте этого года - конкурсного управления в рамках дела о банкротстве. Долги группы на тот момент перед кредиторами, банками и администрацией Пермского края составляли более 13,8 млрд росс. рублей. По сообщениям российских СМИ, недавно АКБ «Россия» заключил договор о переуступке значительной части долга (7,6 млрд росс. рублей) госкорпорации «Ростех», которой подчинены «Мотовилихинские заводы». Собрание кредиторов, в число которых хочет попасть Минобороны Беларуси, назначено уже на 25 октября этого года.