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МАРКИ РАССКАЖУТ О ИСТОРИИ – филателистическая выставка к 100-летию возвращения Польшей независимости

19.10.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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24 октября 2018 г. в 17:30 в здании Генерального консульства Республики Польша в Бресте пройдёт Филателистическая выставка, посвящённая 100-летию возвращения Польшей независимости. Польские и белорусские коллекционеры представят уникальные экспонаты почтовых марок, конвертов, писем и документов, повествующих о Польше, её истории и выдающихся представителях – Тадеуше Костюшко, Адаме Мицкевиче, Яне Павле II.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59859.php

МАРКИ РАССКАЖУТ О ИСТОРИИ – филателистическая выставка к 100-летию возвращения Польшей независимости

Гости мероприятия познакомятся с 15 коллекциями, которые были награждены медалями на престижных международных и республиканских выставках. География участников действительно широка – мероприятие соберёт коллекционеров из Бреста, Гродно, Баранович, Ивацевич, Минска, Варшавы, Белостока, Ченстоховы, Черемхи.

Одной из самых титулованных коллекций, которые будут представлены, является экспонат Льва Колосова из Минска «Старые письма Беларуси», рассказывающий об истории почты на территории нынешней Республики Беларусь от XVII века до 40-х годов XX-ого.

Гости мероприятия также получат редкую возможность взглянуть на трагические страницы истории Польши через призму экспонатов, посвящённых польским военнопленным во время Первой и Второй мировых войн: личная переписка польского офицера с семьёй из немецкого лагеря и попытки военнопленных пройти через кошмары лагерей благодаря олимпийским соревнованиям также оставили свой след в филателистке и будут представлены коллекциями из Варшавы, Белостока и Ченстоховы.

Среди представленных собраний появятся 4 детские коллекции на краеведческие и литературные темы, отмеченные на выставках в Польше, Англии и Финляндии.

Организаторы выставки: Брестский отдел «Белорусского союза филателистов» и Генеральное консульство Республики Польша в Бресте.

Открытие выставки: 24 октября 2018 г. (среда) в 17:30

Место проведения: г. Брест, ул. Куйбышева 34.

Вход по предварительной записи по телефону: 27 00 04.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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24 октября 2018 г. в 17:30 в здании Генерального консульства Республики Польша в Бресте пройдёт Филателистическая выставка, посвящённая 100-летию возвращения Польшей...
 
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