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В Берёзовском районе лиса прорывалась в деревенский дом
19.10.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Берёзовском районе лиса настойчиво пыталась прорваться в деревенский дом. Видео, на котором видно нетипичное для лесной хищницы поведение,
В сообщении говорится, что лису видели в агрогородке Пески, который в пяти километрах от ближайшего леса.
Участники группы в комментариях под видео отмечают, что такое поведение может быть признаком бешенства, так как обычно лисы держатся подальше от людей. Эти звери являются одними из наиболее активных переносчиков инфекции.
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В Берёзовском районе лиса настойчиво пыталась прорваться в деревенский дом. Видео, на котором видно нетипичное для лесной хищницы поведение, выложили в паблике...
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