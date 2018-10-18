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В Берёзовском районе лиса прорывалась в деревенский дом

19.10.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Берёзовском районе лиса настойчиво пыталась прорваться в деревенский дом. Видео, на котором видно нетипичное для лесной хищницы поведение, выложили в паблике ВКонтакте "НС Беларусь. Будь в курсе".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59857.php

В Берёзовском районе лиса прорывалась в деревенский дом

В сообщении говорится, что лису видели в агрогородке Пески, который в пяти километрах от ближайшего леса.

Участники группы в комментариях под видео отмечают, что такое поведение может быть признаком бешенства, так как обычно лисы держатся подальше от людей. Эти звери являются одними из наиболее активных переносчиков инфекции.

 
 
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В Берёзовском районе лиса настойчиво пыталась прорваться в деревенский дом. Видео, на котором видно нетипичное для лесной хищницы поведение, выложили в паблике...
 
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