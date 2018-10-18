Кубок области по туристско-прикладному многоборью памяти В.А. Пруделюка состоялся 9-13 октября в Брестском районе (д. Страдеч)

В соревнованиях приняли участие 13команд обучающихся учреждений образований области.



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Соревнования прошли на «ура»: великолепная погода, отличные дистанции (начальники дистанций Безик И.К., Нарута А.Б.), дружная работа сплочённой команды судей соревнований (главсудья Малашук А.С.), радующая динамика уровня подготовки участников (10 спортсменов выполнили норматив I спортивного разряда!).



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I место уверенно заняла команда г. Барановичи (тренеры Кирикович В. Л, Конон С.Р.), II у ребят из Каменецкого района (тренер Андреюк М.В.), III место заняла команда Кобринского района (тренеры Кульша А.Н, Давидюк М.В).

В шаге от пьедестала остановилась сильная команда Лунинецкого района (тренер Кривулец А.Н).



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В личном зачёте среди девушек I место у Книга Юлии (г. Барановичи), II – Хомич Юлия (Лунинецкий район), III – Тарасенко Алина (Кобринский район), среди юношей I место – Явтошук Александр, II - Явтошук Алексей (оба Каменецкий район), III - Юрчик Егор (г. Барановичи).

Знаете как распознать хорошие соревнования? Это когда к Вам на старты за полтыщи километров за личные деньги с командой приезжает действующий чемпион РБ по спортивному туризму в личном зачёте, «Мастер спорта РБ» Ерманюк Вадим и на вопрос «Почему к нам?» отвечает: «У вас дистанции посильнее чем на республике, судьи пограмотнее, а обстановка подушевнее и подружественнее». Это оценка!