16 октября 2018 года, сотрудники ГАИ УВД совместно с корреспондентами ТРК «Брест», ООО «БугТВ» в городе Бресте на ул. Махновича провели профилактическую акцию «В зоне внимания ГАИ– маршрутный транспорт!».



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Откуда так много претензий к водителям маршруток почти у любого водителя? Говорят, перестраиваются без поворотников, едут не в своей полосе, лихачат, на сигналы светофоров не смотрят. Водители городских служб такси уже давно стали «звёздами» новостных хроник Госавтоинспекции. И это неудивительно…



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Справочно: за 9 месяцев текущего года на территории Брестской области выявлено 3098 нарушений водителями маршрутного транспорта, из которых 2055 — в г. Бресте. Около 200 нарушений были совершены водителями «маршруток», остальные водителями такси.



Как показывает практика, основными нарушениями Правил дорожного движения у данной категории водителей являются: нарушение правил маневрирования, перевозки людей в салоне сверх установленной нормы, проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора и др.



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Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями маршрутного такси и автомобилей такси.



Помните, соблюдение Правил дорожного движения — залог вашей безопасности!