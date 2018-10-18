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ГАИ проверила, как водители "маршруток" осуществляют перевозку пассажиров

19.10.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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16 октября 2018 года, сотрудники ГАИ УВД совместно с корреспондентами ТРК «Брест», ООО «БугТВ» в городе Бресте на ул. Махновича провели профилактическую акцию «В зоне внимания ГАИ– маршрутный транспорт!».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59855.php

ГАИ проверила, как водители "маршруток" осуществляют перевозку пассажиров


Откуда так много претензий к водителям маршруток почти у любого водителя? Говорят, перестраиваются без поворотников, едут не в своей полосе, лихачат, на сигналы светофоров не смотрят. Водители городских служб такси уже давно стали «звёздами» новостных хроник Госавтоинспекции. И это неудивительно…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59855.php

ГАИ проверила, как водители "маршруток" осуществляют перевозку пассажиров  ГАИ проверила, как водители "маршруток" осуществляют перевозку пассажиров

Справочно: за 9 месяцев текущего года на территории Брестской области выявлено 3098 нарушений водителями маршрутного транспорта, из которых 2055 — в г. Бресте. Около 200 нарушений были совершены водителями «маршруток», остальные водителями такси. 

Как показывает практика, основными нарушениями Правил дорожного движения у данной категории водителей являются: нарушение правил маневрирования, перевозки людей в салоне сверх установленной нормы, проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора и др.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59855.php

ГАИ проверила, как водители "маршруток" осуществляют перевозку пассажиров


Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями маршрутного такси и автомобилей такси.

Помните, соблюдение Правил дорожного движения — залог вашей безопасности!

 
Теги: Брест
 
 
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16 октября 2018 года, сотрудники ГАИ УВД совместно с корреспондентами ТРК «Брест», ООО «БугТВ» в городе Бресте на ул. Махновича провели профилактическую акцию «В зоне...
 
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