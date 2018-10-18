Тогда сейчас: сколько стоили развлечения в советские времена?



На танцплощадке тех лет

Самыми массовыми развлечениями лет 40-50 назад, были, наряду с кино, также походы в театры, цирки, зоопарки, на концерты, танцы, в парки отдыха и многое другое.

Какими были цены?

Цены на билеты в театр в советские времена были на уровне около 2-3 рублей. В целом, с учетом дороги и буфета, сходить в театр вдвоем можно было в пределах суммы в 10 рублей. Студенты и школьники пользовались льготами и могли потратить на билет в театр почти вдвое меньше – около 1 рубля.

На популярные спектакли и премьеры билеты доставали с трудом, а если брали у перекупщиков и спекулянтов – то дороже в три и более раза. На самые фурорные премьеры в Москве или Ленинграде «рыночная цена» билета могла доходить до 40-50 рублей (например, на «Гамлета» с участием Высоцкого).





Дорога обходилась недорого. Проезд в метро, автобусе, троллейбусе стоил 5 копеек, в трамвае – 3, а на такси – около 20 копеек за 1 км. По словам современников, в среднем 5 рублей нужно было на поездку на такси «с шиком».

Билет в цирк в те времена стоил в среднем 1,5 рубля и больше, если на первые ряды. Современники вспоминают, что, начиная с 10-го ряда стоимость была около 1 рубля, 70-90 копеек. Напомним, в те годы средняя зарплата в СССР составляла 150-170 рублей .

Билет в зоопарк в те годы стоил от 5 копеек и более для ребенка и около 20 копеек для взрослого.

Мы уже рассказали в предыдущем материале, что в кино в 70-80-е можно было сходить детям за 10 копеек, взрослым – за 20-25 копеек (на односерийный фильм), за 40-50 копеек – на двухсерийный.





В парки отдыха с семьей

Многие на выходные выбирались днем в парки отдыха, часто с семьями. Поход в парк с легким перекусом (сладости, газировка) и катанием на каруселях и других аттракционах семье мог обойтись в среднем в сумму около 3 рублей.

Молочное мороженое стоило 10 копеек, сливочное – 13 копеек, пломбир в вафельном стаканчике – 19 копеек, мороженое «Эскимо» – 22 копейки. 3 копейки стоил стакан газировки с сиропом или стакан кваса из бочки.

Стакан чая в кафе тоже стоил 3 копейки, пирожок – 5 копеек, а самое дорогое пирожное – 22 копейки. Большая шоколадка «Аленка» (100 грамм) стоила 80 копеек.

Большая кружка кваса из бочки продавалась за 6 копеек, а бутылка пива «Жигулевское» 0,5 литра – за 22 копейки.

Один раз покататься на аттракционах стоило в среднем около 5-10 копеек. А в тире, например, можно было развлечься по три копейки за выстрел.

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Многие предпочитали посидеть в парке за шахматами или домино бесплатно (кстати, домино в магазинах купить можно было за 99 копеек). Можно было поиграть в настольный теннис (пластмассовый мячик стоил 7 копеек, ракетки обычно были, а можно было принести свои).





Также и во дворах своих домов люди часто играли с соседями в шахматы, домино, настольный теннис, а еще – в футбол. Зимой во дворах сами жители часто заливали катки и катались на коньках или играли в хоккей.