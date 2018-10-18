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Под Воложином "маршрутка" попала в ДТП: два пассажира погибли, 14 — в больнице

19.10.2018 06:55 — Разное | Партизан  
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На трассе М6 "Минск—Гродно" недалеко от Воложина маршрутное такси вечером 18 октября врезалось в бетонные блоки.

Под Воложином "маршрутка" попала в ДТП: два пассажира погибли, 14 — в больнице
Как сообщила на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, на месте аварии погибла пассажирка "маршрутки", 1952 года рождения. "После доставления в больницу скончался мужчина 1947 года рождения. По предварительным данным, еще 14 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы", — написала Белоног. 

“Там дорожниками организовано временное движение из одной полосы в другую, а между полосами бетонные ограждения. Маршрутка напоролась передом на бетонный блок высотой около метра. Фото не стал делать по этическим соображениям, там маленькие дети пострадали...", - рассказал очевидец сайту ABW.by.





 
Теги: Гродно
 
 
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На трассе М6 "Минск—Гродно" недалеко от Воложина маршрутное такси вечером 18 октября врезалось в бетонные блоки.
 
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