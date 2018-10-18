Как сообщила на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, на месте аварии погибла пассажирка "маршрутки", 1952 года рождения. "После доставления в больницу скончался мужчина 1947 года рождения. По предварительным данным, еще 14 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы", — написала Белоног.





ABW.by . “Там дорожниками организовано временное движение из одной полосы в другую, а между полосами бетонные ограждения. Маршрутка напоролась передом на бетонный блок высотой около метра. Фото не стал делать по этическим соображениям, там маленькие дети пострадали...", - рассказал очевидец сайту















