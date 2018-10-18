Вакцинация в Гродненской области: уже почти 89 тысяч жителей региона сделали прививки

Цифру озвучила заведующая отделением иммунопрофилактики областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лилия Миклаш.



– Это 8,6 % от численности населения Гродненщины. Планируем привить не менее 40 %. Нет сомнений, что этого показателя удастся достичь. Желающих поставить щит от гриппа становится все больше. За прошлую неделю привились практически столько же человек, сколько за две первые недели иммунизации, – отметила Лилия Миклаш.







По ее словам, уже вакцинация прошла в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, накануне – в зональном центре. Медицинские работники области практически закончили прививаться.





Любой желающий может поставить защиту от гриппа, придя в прививочный кабинет, в амбулаторию или поликлинику по месту жительства. Дальновидно оценив эффективность вакцинации, многие предприятия, организации и учреждения области приглашают к себе медиков для проведения процедуры на месте.









Прививочная кампания продлится до 1 декабря. Необходимо помнить, что прививка действует не мгновенно - иммунитет к гриппу в организме формируется от 3 до 6 недель.









Медики напоминают: прививка сводит к минимуму риск болезни, а также опасность возможных осложнений, если все-таки вирус одолел.



