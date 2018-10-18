В пункте пропуска «Шумскас» литовские пограничники развернули и отправили обратно в Беларусь сразу несколько автомобилей с непройденным техосмотром. «Такие авто представляют угрозу, мы их не пропускаем», — прокомментировали AUTO.TUT.BY произошедшее в службе охраны госграницы Литвы. Белорусские водители хоть и понимают, что это нарушение, удивляются: многие тут же вспомнили, что отметку о прохождении ТО у них не проверяли.





Минчанин Эдуард выехал 18 октября на своем автомобиле из белорусской столицы в сторону Литвы. Вместе с водителем в машине находились пассажиры. Около 8.00 путешественники были уже на границе, в белорусском ПП «Лоша».

— Белорусскую таможню прошли без проблем, а вот на сопредельной стороне, литовском ПП «Шумскас», нас задержали, — рассказал мужчина. — Пограничник поинтересовался, прошла ли машина техосмотр. А когда узнал, что нет, то попросил меня отъехать в сторону.

Через некоторое время Эдуарду и его пассажирам сообщили, что из-за того, что авто без ТО, пропустить его в Литву они не могут. При этом нет запрета, чтобы белорусы попали в страну, однако машину необходимо будет отогнать в Беларусь. Добраться в Литву можно, например, поездом, который отходит от расположенной рядом железнодорожной станции Гудогай.

— Пограничники вели себя очень корректно, извинялись. Потом начальник поста выдал мне документ на английском и литовском языках, перевел мне, что там написано: такой-то автомобиль не имеет права передвигаться по территории Литвы, так как он не прошел техосмотр и представляет опасность для людей и дорожного движения, нарушает ПДД.

В итоге автомобилист и его спутники вынуждены были развернутся и уехать обратно в Беларусь. При этом пограничный и таможенный контроль в «Шумскасе» они не проходили и отметку о пересечении границы в их паспортах не ставили.

— Не одних нас развернули, без ТО было около пяти белорусских машин. Понятно, что мы нарушили, но удивляет другое: я полтора года езжу на авто без ТО, за это время несколько раз выезжал в Литву и Польшу и техосмотр там не проверяли, а сейчас вдруг проверили.

Сотрудники пункта пропуска «Лоша» возврат земляков обратно прокомментировали фразой: «О, еще одних развернули», а потом отправили сдавать приобретенные в магазине Duty Free покупки.





В Службе охраны госграницы при МВД Литвы AUTO.TUT.BY заверили, что техосмотр на границе у них проверяют всегда и очень часто из-за его отсутствия отправляют автомобили обратно в Беларусь. Пограничники не подтверждают информацию о том, что некоторые авто без ТО раньше пропускали через их пункты пропуска.

— Это была не разовая акция. Отметка о пройденном техосмотре должна быть всегда. Требования для всех людей, которые едут в Евросоюз, одинаковые. Причем машин, которые не пропускаем через границу, очень много — ежегодно таких около трех тысяч.

Кстати, литовские пограничники не пропускают в Европу не только из-за отсутствия техосмотра, причиной могут быть недействительные документы и визы, либо человек не может подтвердить цель, с которой он въезжает в страну, у некоторых туристов недостаточно денег для пребывания.

— Если кому-то удалось без ТО проехать в Европу, то будьте готовы, что ваш автомобиль могут остановить пограничники или полиция. Если ТО нет, то водителю выпишут штраф.

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