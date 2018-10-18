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Итоги аукциона 18.10.2018 по 253 выпуску облигаций в долларах Министерства финансов Республики Беларусь

19.10.2018 07:25 — Разное | Myfin  
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Итоги аукциона 18.10.2018 по 253 выпуску облигаций в долларах Министерства финансов Республики Беларусь
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Объем эмиссии – 50 000 000 USD

Заявки с процентной ставкой выше 5.5% не удовлетворены.

Заявки с процентной ставкой ниже 5.5% удовлетворены в полном объеме по ставке отсечения.

 
 
Ссылка на источник 113
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В долларах США процентная ставка отсечения 5.5% (!) объем эмиссии 50 000 000 USD
 
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