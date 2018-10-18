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Итоги аукциона 18.10.2018 по 253 выпуску облигаций в долларах Министерства финансов Республики Беларусь
Заявки с процентной ставкой выше 5.5% не удовлетворены.
Заявки с процентной ставкой ниже 5.5% удовлетворены в полном объеме по ставке отсечения.
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Итоги аукциона 18.10.2018 по 253 выпуску облигаций в долларах Министерства финансов Республики Беларусь
В долларах США процентная ставка отсечения 5.5% (!) объем эмиссии 50 000 000 USD
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