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Боец MMA предложил казнить Кокорина и Мамаева
Боец смешанного стиля (MMA) Денис Гольцов прокомментировал скандал, связанный с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
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«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить.
Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше. С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять», - сказал Гольцов.
Кокорин и Мамаев являются фигурантами нескольких уголовных дел. Они помещены под стражу до 8 декабря.
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Боец смешанного стиля (MMA) Денис Гольцов прокомментировал скандал, связанный с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
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