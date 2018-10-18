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Боец MMA предложил казнить Кокорина и Мамаева

19.10.2018 07:22 — Разное | Партизан  
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Боец смешанного стиля (MMA) Денис Гольцов прокомментировал скандал, связанный с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.



Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить.

Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше. С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять», - сказал Гольцов.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами нескольких уголовных дел. Они помещены под стражу до 8 декабря.

 
 
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Боец смешанного стиля (MMA) Денис Гольцов прокомментировал скандал, связанный с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
 
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