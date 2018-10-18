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Кто и за что гонит Марка Цукерберга из совета директоров Facebook
Основателя самой популярной соцсети Facebook Марка Цукерберга хотят отстранить от должности главы cовета директоров компании. НВ разбиралось, это фарс или реальная угроза.
twitter/twitter.com/@NicholeLehn45
“Cекс, пиво и программирование” - так называлась статья в журнале Wired о том, как 20-летний студент Гарварда Марк Цукербер вместе со своими друзями разрабатывали Facebook в далеком 2004-м.
За почти 15 лет существования Facebook, Цукерберг смог стать самым молодым миллиардером в истории и одним из наиболее влиятельных людей в современном мире, а его соцсеть превратилась в громадную медиаплатформу с более чем 2 млрд активных пользователей в месяц.
Последний год, “Facebook” и “Цукерберг” почти каждый день были включены в информационную повестку мировых СМИ, но, к сожалению, в негативной коннотации.
Над Цукербергом давно сгущаются тучи, но на днях стало известно, что его могут просто отстранить от должности главы совета директоров компании.
Что случилось?
У разработчика, основателя и бессменного руководителя компании Facebook inc. Марка Цукерберга хотят забрать пост главы совета директоров корпорации.
Инвесторы считают, что должность управляющего компанией несовместима с постом исполнительного директора.
Кто посмел это сделать?
Конечно, это не петиция диванных критиков, - с таким предложением выступили публичные фонды, которые владеют акциями Facebook. К ним присоединились казначеи из штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания, а также ревизор города Нью-Йорк.
За что хотят уволить?
Конкретной и логичной причины сего действа нет. Обвинения звучат по тому же поводу: плохое управление Facebook во время заезженного до дыр скандала с утечкой данных пользователей.
Вопрос - почему только сейчас? Ведь после ситуации с передачей персональных данных 87 млн пользователей Cambridge Analytica прошло уже много времени, и с того момента у Цукерберга накопилось несколько новых “факапов”.
За что можно было бы “предъявить”?
К примеру, за расследование британского телеканала Channel 4, в котором журналисты показали, что модераторы Facebook часто сохраняют на сайте материалы со сценами насилия над детьми, расизма и жестокости, чтобы привлечь аудиторию.
Или взять свежий скандал с теми-таки персональными данными, когда хакеры получили доступ к персональным данным 29 млн пользователей.
На худой конец, можно было вспомнить новый “безопасный” смарт-дисплей Facebook Portal. Команда Цукерберга обещала, что устройство н удет собирать информацию о пользователях для рекламы и даже добавила к Portal аппаратную заглушку перед широкоугольной видеокамерой.
Но, как оказалось, смарт-дисплей все равно может собирать информацию о том, с кем вы общаетесь и какие приложения используете, чтобы продавать таргетированную рекламу.
Получится ли его уволить?
Вряд ли. Предложение уволить Марка Цукерберга, которое будет вынесено на голосование в мае 2019-го, носит скорее символический характер, ведь основатель Facebook имеет абсолютное преимущество в совете директоров и его слово доминирует при голосовании.
Увольняли ли кого-то подобным образом?
Как ни странно, да. Самый известный пример - увольнение Стива Джобса в 1985-м, когда основатель Apple также имел разногласия с советом директоров.
Более курьезная ситуация была с немецким инженером Аугустом Хорьхом: отец легендарного автомобильного бренда Audi, в свое время, был вынужден покинуть компанию, которая носила его фамилию из-за конфликта с инвесторами.
Не стоит забывать и недавний случай с Илоном Маском: создателя производителя электрокаров Tesla лишили поста председателя совета директоров компании на три года. Хотя, важно, что Маск по-прежнему остается исполнительным директором предприятия.
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Основателя самой популярной соцсети Facebook Марка Цукерберга хотят отстранить от должности главы cовета директоров компании. НВ разбиралось, это фарс или реальная...
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