Кто и за что гонит Марка Цукерберга из совета директоров Facebook

“Cекс, пиво и программирование” - так называлась статья в журнале Wired о том, как 20-летний студент Гарварда Марк Цукербер вместе со своими друзями разрабатывали Facebook в далеком 2004-м.





За почти 15 лет существования Facebook, Цукерберг смог стать самым молодым миллиардером в истории и одним из наиболее влиятельных людей в современном мире, а его соцсеть превратилась в громадную медиаплатформу с более чем 2 млрд активных пользователей в месяц.





Последний год, “Facebook” и “Цукерберг” почти каждый день были включены в информационную повестку мировых СМИ, но, к сожалению, в негативной коннотации.





Над Цукербергом давно сгущаются тучи, но на днях стало известно, что его могут просто отстранить от должности главы совета директоров компании.





Что случилось?





У разработчика, основателя и бессменного руководителя компании Facebook inc. Марка Цукерберга хотят забрать пост главы совета директоров корпорации.





Инвесторы считают, что должность управляющего компанией несовместима с постом исполнительного директора.





Кто посмел это сделать?





Конечно, это не петиция диванных критиков, - с таким предложением выступили публичные фонды, которые владеют акциями Facebook. К ним присоединились казначеи из штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания, а также ревизор города Нью-Йорк.





За что хотят уволить?





Конкретной и логичной причины сего действа нет. Обвинения звучат по тому же поводу: плохое управление Facebook во время заезженного до дыр скандала с утечкой данных пользователей.





Вопрос - почему только сейчас? Ведь после ситуации с передачей персональных данных 87 млн пользователей Cambridge Analytica прошло уже много времени, и с того момента у Цукерберга накопилось несколько новых “факапов”.





За что можно было бы “предъявить”?





К примеру, за расследование британского телеканала Channel 4, в котором журналисты показали, что модераторы Facebook часто сохраняют на сайте материалы со сценами насилия над детьми, расизма и жестокости, чтобы привлечь аудиторию.





Или взять свежий скандал с теми-таки персональными данными, когда хакеры получили доступ к персональным данным 29 млн пользователей.





На худой конец, можно было вспомнить новый “безопасный” смарт-дисплей Facebook Portal. Команда Цукерберга обещала, что устройство н удет собирать информацию о пользователях для рекламы и даже добавила к Portal аппаратную заглушку перед широкоугольной видеокамерой.





Но, как оказалось, смарт-дисплей все равно может собирать информацию о том, с кем вы общаетесь и какие приложения используете, чтобы продавать таргетированную рекламу.





Получится ли его уволить?





Вряд ли. Предложение уволить Марка Цукерберга, которое будет вынесено на голосование в мае 2019-го, носит скорее символический характер, ведь основатель Facebook имеет абсолютное преимущество в совете директоров и его слово доминирует при голосовании.





Увольняли ли кого-то подобным образом?





Как ни странно, да. Самый известный пример - увольнение Стива Джобса в 1985-м, когда основатель Apple также имел разногласия с советом директоров.





Более курьезная ситуация была с немецким инженером Аугустом Хорьхом: отец легендарного автомобильного бренда Audi, в свое время, был вынужден покинуть компанию, которая носила его фамилию из-за конфликта с инвесторами.





Не стоит забывать и недавний случай с Илоном Маском: создателя производителя электрокаров Tesla лишили поста председателя совета директоров компании на три года. Хотя, важно, что Маск по-прежнему остается исполнительным директором предприятия.