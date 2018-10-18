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Когда выпадет снег: синоптики рассказали, какой будет остаток осени

19.10.2018 07:03 — Разное | Партизан  
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Нынешняя осень выдалась на удивление солнечной и тёплой. Но с сегодняшнего дня ожидается похолодание. Хорошее быстро заканчивается?

Когда выпадет снег: синоптики рассказали, какой будет остаток осени
Белорусские синоптики и специалист по народным приметам рассказали, чего ждать.

Как рассказали журналистам tut.by в Белгидромете, в середине октября этого года в Беларуси под влиянием обширного антициклона почти две недели стояла очень теплая для этого периода времени погода, не было осадков.

— Самое настоящее Бабье лето. Вторая декада октября оказалась на 2−4 градуса теплее, чем обычно, — объясняют там. Однако в третьей декаде октября ожидается, что погода изменится:

— Прогнозируется типично осенняя неустойчивая с осадками погода. Осадки будут выпадать в основном в виде дождя, ближе к концу месяца может быть и мокрый снег. Температурный фон прогнозируется в пределах средних многолетних значений.

В ноябре, прогнозируют в Белгидромете, температура будет дальше понижаться. Среднемесячная температура воздуха (климатическая норма) в ноябре составляет от -1 до +3 C.

— По ориентировочному прогнозу в ноябре 2018 года среднемесячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Также для ноября характерно выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя, — отметили в Белгидромете.

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская отмечает, что, по народным приметам, последние недели октября будут теплыми, хотя ночью возможны заморозки.

По ее словам, Покрова Пресвятой Богородицы, которые были 14 октября, маркируют погоду как минимум на две недели вперед.

— Погода будет очень хорошая, она настолько ласковая была на Покрова, что я такого даже не помню. Обычно к этому времени уже лужи легким ледком затягиваются, и снег в этот день вполне реален по всем законам природы. Считается, что по легенде в этот день Божья мать явилась и укрыла всех своим покрывалом. 14 октября утром погода была сказочная. Был туман, сквозь него просвечивалось солнышко, видны золотые клены… Было ощущение, что, действительно, на землю спустилось покрывало, — рассказывает она.

По словам Елены Довнар-Запольской заморозки в октябре, скорее всего, будут по ночам, но днем будет солнечно и достаточно тепло.

— Есть еще такая примета: снегирь свистит на похолодание. Я его пока не слышала.

Ноябрь же, вероятно, будет классическим: будет и лед, и снег, и дождь. На Михайлов день, а это 21 ноября, уже все, как правило, должно укрываться снегом.

— Ноябрь очень тяжелый в смысле погоды месяц, — говорит собеседница.

 
 
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Нынешняя осень выдалась на удивление солнечной и тёплой. Но с сегодняшнего дня ожидается похолодание. Хорошее быстро заканчивается?
 
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