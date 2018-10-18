В Бресте строится самый крупный в области жилой комплекс

Подготовка к возведению жилого комплекса «Трилогия» на Варшавском шоссе в Бресте идет с июня. Он станет самым крупным в Брестской области, сообщает «Брестская газета».



Фото: bugtrade.by

Общая площадь «Трилогии» составит более 25 тысяч кв. м, включая 400 квартир и порядка 2 тысяч кв. м административно-торговых площадей.

«Трилогия» — это три высотных «зеркальных» здания, соединенные между собой административно-торговыми помещениями и будет соседствовать с отелем крупной международной сети Hilton, открытие которого намечено на февраль следующего года.

Когда будет сдан в эксплуатацию жилой комплекс, пока не известно.

Напомним, в 2019 году планируют завершить строительство еще одного элитного жилого комплекса в центре Бреста. Новый квартал будет называться «Прибужский» и расположится в районе проспекта Машерова, улиц Советской, Дзержинского и Куйбышева.