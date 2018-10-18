ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые выяснили, что путь к сердцу женщины лежит через нос

19.10.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Тот, кто на свидании источает дурной запах, оказывается на шкале привлекательности в самом низу, — говорится в статье, опубликованной на сайте Focus. — Поможет здесь не только хороший лосьон после бритья — важную роль играет и питание».


Фото: Reuters / Изображение носит иллюстративный характер

Опубликованное в научном журнале Human and Evolution Behavior исследование австралийского Университета Маккуори показывает, что зеленые листовые овощи и сладкие ягоды — это лучшие продукты питания для того, чтобы сексуально пахнуть для женщин.

«Для своего эксперимента авторы исследования привлекли 43 некурящих мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В течение 48 часов они должны были носить одну и ту же футболку и один раз в день заниматься спортом. Затем несколько смелых женщин оценили привлекательность запаха футболок», — передает автор публикации.

«Эксперимент показал, что женщины отдавали особое предпочтение тем футболкам, которые имели цветочный, сладкий или фруктовый аромат. Футболки, чьи обладатели употребляли пищу, богатую углеводами, источали значительно более резкий запах», — говорится в статье.

«В интервью National Public Radio ученые объяснили, что многие вина с хорошим ароматом производятся путем уменьшения количества бактерий, синтезирующих бета-каротин — пигмент, который среди прочего придает окраску растениям. Запах тела, наоборот, возникает, когда именно эти бактерии хорошо чувствуют себя на поверхности кожи и в них происходит активный метаболизм».

«В общем, тому, кто хочет быть на свидании соблазнительным, стоит заказать себе полезный салат и отказаться от стейка или пасты», — резюмирует издание.

 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликованное в научном журнале Human and Evolution Behavior исследование австралийского Университета Маккуори показывает, что зеленые листовые овощи и сладкие ягоды - это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Забил пенальти и не убежал от "автозака". Как Дзанетти играл в футбол с белорусскими любителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Полесская правда
Герой працы
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика