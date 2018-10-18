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Забил пенальти и не убежал от "автозака". Как Дзанетти играл в футбол с белорусскими любителями

19.10.2018 07:55 — Разное | Tut.by  
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На этой неделе в Минск прилетел экс-капитан «Интера» Хавьер Дзанетти. Аргентинец открывал первую в Беларуси футбольную школу миланского клуба — «Интер Академию ФШМ Минск». SPORT.TUT.BY решил потренироваться вместе с легендарным защитником и четырьмя победителями конкурса.


Солнечный день среды притянул на поля близ «Керамина» даже самых нефутбольных людей. Визит звезд такого калибра по-прежнему редкое явление для нашей страны. Посмотреть на всевозможного рекордсмена пришли не только футболисты академии, но и любительские команды, победившие в конкурсе видеозаявок. Счастливчиками стали витебская команда «Истфак», «Автозак», женская футбольная команда из Мозыря и гомельский коллектив «Прайм».

Ближе к двум часа дня под овации собравшихся появился одиозный «нерадзурри» и чемпион мира по обаянию Хавьер Дзанетти. Сначала он поприветствовал членов белорусского фан-клуба «Интера». По импровизированному коридору гвоздь программы поспешил в раздевалку.


Первыми на тренировку и памятные фото с аргентинцем попали футболисты «Интер Академии ФШМ Минск». Идейный вдохновитель школы Николай Мурашко говорит, что такие мероприятия поднимают интерес к футболу и могут проводиться чаще.

— Хочу сказать, что таких школ должно быть 200−300 по стране, тогда у нашего футбола появится шанс встать на ступеньку выше. В Беларуси хватает талантливых детей и то, почему многие в последствии не могут реализовать себя в футболе, отчасти наша вина. Некоторых ребят, к сожалению, теряем.

— Почему?

— Дефицит соответствующих знаний. Компетентность белорусских тренеров не позволяет решать серьезные задачи. Для того, чтобы стать крутым специалистом, нужно обладать большим количеством знаний. В том числе и не связанных с футболом. Все нужно делать своевременно и с оглядкой на природу ребенка. Она подскажет, как построить оптимальный тренировочный процесс и вырастить хорошего игрока.


Вслед за юниорами на поле вышли любительские команды. Вместе с Дзанетти парни и девчонки катали двусторонки посреди индустриальных пейзажей. Смотря, как Дзанетти обращается с мячом, сосем и не скажешь, что ему 45. Резвый экс-капитан «Интера» принимал упор лежа, обыгрывал один в один и работоспособностью сполна оправдывал свое прозвище «Трактор».

Одной из команд-победительниц оказалась столичная бригада «Автозак». Парни с колоритным названием рубятся в лиге АЛФ в формате 8 на 8. «Ипэшники», журналисты, студенты и активисты и есть костяк команды. В обойме всего один игрок может похвастаться профессиональным прошлым. Михаил Горнак выступал за «МТЗ-РИПО» и «Крумкачы». Посредством футбола ребята продвигают идеи равенства и выступают против дискриминации. Игроки объясняют, что футбол для них не просто развлечение, а название — повод задуматься об одной из насущных проблем белорусов.


— В нашей стране существует такая проблема, как массовые задержания. Мы не связаны с политикой, но говорим, что такие события имеют место быть в «синеокой». На лого изображен автозак, переоборудованный в фургон для развоза мороженого. Хочется верить, что однажды такие машины будут нести что-то позитивное или вовсе исчезнут. Кстати, в нашей команде нет болельщиков «Интера», но кто такой Дзанетти знаем, он же легенда.

Под жужжание дрона и призывы ведущих в небо улетело несколько десятков черных и синих шаров. Шумная компания юниоров академии вместе с Дзанетти смахнула точным ударом синюю торжественную ленту. Гимн «нерадзурри» сменили народные песни про хлеб и соль. Кроме Дзанетти на мероприятии хватало высоких гостей. Посол Италии Марио Бальди и технический директор «Интера» Марко Монти советовали веселиться на футболе и вне поля.


К слову, «интериста» не ограничился сотней селфи и автографов. На память Хавьер посадил дерево — символ дружбы миланского клуба и белорусской футбольной школы. Автор SPORT.TUT.BY решил вспомнить дворовое прошлое и сыграл вместе с любителем в надежде подобраться к Хавьеру Дзанетти.

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Теги: Минск
 
 
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SPORT.TUT.BY решил потренироваться вместе с легендарным защитником и четырьмя победителями конкурса.
 
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