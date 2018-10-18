В сердцах память о предках живет





Всего две недели отделяют нас ото Дня памяти. Того времени, когда на могилах наших предков зажгутся лампадки, родные люди произнесут искренние молитвы за упокой их душ. Сейчас родственники умерших спешат на кладбища, чтобы привести в порядок места вечного пристанища. А есть захоронения, которые уже много лет подряд в ходе акции «Это нужно не мертвым, это нужно живым» убирают волонтеры районных организаций совета ветеранов и Белорусского республиканского союза молодежи. Этот год не стал исключением.







На одном из кладбищ райцентра члены президиума районного совета ветеранов, активисты первички молодежной организации Вороновского колледжа подгребали листья, убирали сорную растительность. На помощь им в покосе травы пришел работник РУП ЖКХ Виктор Ясюкевич. Трудились все слаженно. Вскоре преобразились могилы ветеранов Великой Отечественной войны Степана Григорьевича Глуховцова, Анны Филипповны Данеко, Алексея Ивановича Фотина, Леонида Ивановича Шпакова и других, а также ветеранов труда и погибшего в 1948 году молодого милиционера Федора Склеповича. Позаботились и о некоторых старых захоронениях, которые давно никто не навещал.







— Мы уже второй год участвуем в акции, — рассказали журналистам учащиеся Вороновского колледжа Ольга Тетянец и Алина Янкелайть. — Считаем, очень важно сохранить память о людях, которых рядом с нами нет. Убрать, положить цветы на могилы тех, кто когда-то воевал за мир, трудился, — это дань уважения нашим предкам.







Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.