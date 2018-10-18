Чемпионка Европы по легкой атлетике: За родину и за близких жизнь отдам. И автомат в руки возьму

Чемпионка Европы в беге на 100 метров с барьерами Эльвира Герман обозначила свою принадлежность к когорте тех семи миллионов жителей страны, кому Александр Лукашенко пообещал раздать автоматы и пулеметы «если, не дай бог, война».



Эльвира Герман. Фото: Reuters

— Помнишь, ты мне советовал Светлану Алексиевич? Так вот, «У войны не женское лицо» и «Последние свидетели» прочитаны. Ты был прав — зацепило. Там, где дети на войне особенно…

Запомнилась история двенадцатилетнего мальчика, который попал в концлагерь. Как его держали в яме с холодной водой, как избивали. Я была в шоке, плакала над этой книжкой. Не представляю, сколько же эти люди перенесли в жизни, сколько перетерпели. Мне кажется, побывав на грани между жизнью и смертью, избавиться от этого уже невозможно.

Ну и женщины на войне… Я ведь как раньше о них думала? Что они с сумками санитарок носятся и раненых с поля боя вытаскивают. А вот чтобы сами шли в бой с автоматами… Сбегали из дома в шестнадцать лет, чтобы бить фашистов.

— Ты бы сбежала?

— Мне кажется, да. Я за родину и за близких жизнь отдам, не задумываясь. И автомат в руки тоже возьму.

— У американок в далекой Беларуси вырос пуленепробиваемый конкурент с хвостиком. Думаю, они с предубеждением смотрят на всех спортсменов из бывшего СССР.

— Не сомневаюсь в этом. Да что иностранцы… Помню, после победы на юниорском мире захожу на сайт «Прессбола»… И читаю на форуме, что девочка явно на допинге, не может белая спринтерша обогнать соперниц из Америки и с Ямайки. Это меня убило. Ну, спасибо, умеете поддержать.

— Критиканов на нашем форуме хватает, но большинство все же достойные люди.

— Интересно было бы посмотреть этому человеку в глаза. Мне что, кричать, что не употребляю ничего запрещенного? Так эти люди все равно не поверят. Даже будут рады, что задели меня за живое.

Поэтому оправдываться ни перед кем не собираюсь. Мой тренер против всех этих таблеток и уколов. Категорически. Мне кажется, если бы он узнал, что кто-то из спортсменов увлекается этим, просто выгнал бы. Это предательство всей его тренерской философии. Но все равно есть те, кто думает: ага, если его группа так быстро бежит, значит, что-то тут нечисто, — сказала Эльвира Герман.