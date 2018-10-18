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В ДТП с маршруткой "Минск-Гродно" погибли два человека

19.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В ДТП с маршруткой "Минск-Гродно" погибли два человека
Авария произошла вчера вечером на 74-м км трассы М6 в районе Воложина. 

 
По предварительной информации, водитель врезался в бетонные блоки.  Одна пассажирка погибла на месте, еще один пассажир скончался в больнице. 
ДТП случилось на освещенном участке дороги, где ведутся ремонтные работы и установлено ограничение скорости в 50 км/ч.
По предварительным данным,  водитель маршрутки в числе 14 пострадавших находится в больнице. Уже известно, что  в момент аварии он был трезв. Пострадавшие пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Воложинскую районную больницу. Один из них срочно госпитализирован в РНПЦ ортопедии и травматологии, трое пострадавших доставлены в больницу в Молодечно.

В ДТП с маршруткой "Минск-Гродно" погибли два человека

 

В ДТП с маршруткой "Минск-Гродно" погибли два человека

 

За подробной информацией родственники пострадавших  пассажиров могут обратиться в управление здравоохранения Гродненского облисполкома.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.  
autogrodno.by
 
 
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Авария произошла вчера вечером на 74-м км трассы М6 в районе Воложина. 
 
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