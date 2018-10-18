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В ДТП с маршруткой "Минск-Гродно" погибли два человека
19.10.2018 — Разное | Свислочская газета
По предварительной информации, водитель врезался в бетонные блоки. Одна пассажирка погибла на месте, еще один пассажир скончался в больнице.
ДТП случилось на освещенном участке дороги, где ведутся ремонтные работы и установлено ограничение скорости в 50 км/ч.
По предварительным данным, водитель маршрутки в числе 14 пострадавших находится в больнице. Уже известно, что в момент аварии он был трезв. Пострадавшие пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Воложинскую районную больницу. Один из них срочно госпитализирован в РНПЦ ортопедии и травматологии, трое пострадавших доставлены в больницу в Молодечно.
За подробной информацией родственники пострадавших пассажиров могут обратиться в управление здравоохранения Гродненского
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
autogrodno.by
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Авария произошла вчера вечером на 74-м км трассы М6 в районе Воложина.
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