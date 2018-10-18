"У женщины комплексов, как в студенческом общежитии - тараканов". Мнение о том, что скрывают женщины

Недавно понять женщину в сотый раз пытался наш колумнист Александр Зантович , сегодня — очередь Анны Златковской , которая наконец озвучила то, что давно хотелось: ну нет их, этих «идеальных настоящих женщин», у которых все в порядке. Нет, и всё.





— Вы знаете, полно в интернете текстов о настоящей женщине. Такие красиво написанные о том, какая она вся молодец, как ей плевать на мнение других людей, она ничего не боится (даже глютена), и, главное, она всегда выглядит словно новорожденная принцесса, даже если строила дом или чинила кран в ванной. Ага.

Может, в чьих-то фарфоровых фантазиях настоящая женщина именно такая, вся воздушная, независимая, без комплексов и плохих привычек, но нет, в нормальной человеческой жизни все ну совершенно не так.

У настоящей женщины комплексов, как в студенческом общежитии — тараканов. Некоторые комплексы она (собственно, как и тараканов) убивает тапком, типа: «А на тебе, гадость ты такая!» — бдыщ по нему со всего размаху с зажмуренными глазами. И трупики на совочек — метелочкой.

Некоторые же комплексы, к примеру, длинный нос, оттопыренные уши, грудь (которая обычно либо слишком маленькая, либо слишком большая) женщина бережно убивает дихлофосом. Притупляет внимание, скажем так. Как бы таракан умер, но не совсем. Так и она живет: вроде нос немного смущает, но подумает об этом позже. Зато глаза красивые. Да и ноги длинные. Симметрично носу.

У настоящей нормальной бабы всегда что-нибудь не в порядке. Нормальная человеческая женщина не может быть вылизана от пяточек до макушки и волосинка к волосинке.





Настоящая женщина либо маникюр сама себе делает и полпальца стесала, либо волосы торчат в разные стороны, либо глазик один криво накрасила, уши под углом 80 градусов опять-таки ловко замаскированы локонами на скулах, грудь мешает, и она ее то и дело поправляет тихонечко, чтобы никто не видел (но все видят, конечно), либо животик или жопку каждый день качает, потому что животик даже не животик, а — животище, а жопка, как вы сами понимаете, — жопище.

Часто это происходит на диване под сериал. И с крошками. От пончиков.

Если женщина выглядит так, будто ее два часа фотошопили — это повод задуматься. Возможно, перед вами все-таки не настоящая женщина, а в прошлом мужик, или это все-таки женщина, но манекен, постучите.

Частенько пишут, что, мол, настоящая женщина вся такая аккуратная, от платочка на шее до сумочки в руках, в которой только все самое необходимое, она же настоящая женщина, ей всякие мелочи — читай «хлам» — ни к чему. Ну да, ну да…

Сумочка нормальной бабы — это боевой набор городской самурайки. В нем зеркало, пудра, помада, блеск, платочки, салфеточки, кошелек, визитки количеством 50 штук, половина каковых из мест, которые давно закрылись, ножнички, возможно, отвертка или ножик, пинцет, штопор (!), сигареты, если курит (зажигалки, правда, нет почему-то никогда — такой вот жизненный парадокс), игрушка, погремушка или что там забыл ребенок, ручка (но она не пишет), талисман (о, а это все что угодно, от иконки до резинового бегемотика, привезенного из солнечной Африки), еще одни ключи — от маминой квартиры, таблетки (от головной боли, от похмелья, тошноты, живота), жевательная резинка, еще много всякой нужной хрени по работе.

И если кто-то думает, что вот это все не способно поместиться в собственно такой небольшой сумочке, вы никогда не видели настоящую женщину. Мало того, ничего из этого ни в коем случае нельзя выкидывать, пытаясь логично объяснить самой себе, зачем тебе все это. Любой мужчина, которого хоть раз любимая женщина просила принести из сумочки кошелек, знает, найти его с первого раза нереально вообще. С четвертого тоже.

Только она, человеческая женщина, может засунуть руку, причем не глядя, в недра сумочки и сразу достать кошелек. Еще и возмутиться любимым, но таким бестолковым мужиком: «Ну что ты там так долго искал? Ну вот же!».

Настоящая женщина всегда мечется, всегда в сомнениях. Сапожки или полуботинки? Пальто или пуховик? Увеличить грудь, губы или все-таки сделать ремонт в ванной? То, что вчера было на вечеринке, — это очень стыдно или все-таки не очень?

Пишут, настоящая женщина не переживает насчет того, что о ней думает общество, не переживает из-за мужчин, детей, свекровей…

Да настоящая женщина постоянно переживает! Если перед вами дамочка, которой плевать на весь этот мир, это не женщина, это — робот.

Человеческая женщина переживает ежесекундно обо всем на свете: что котлеты получились жесткими, что любовник разводится, ребенок плохо выговаривает букву «р», шубы, блин, вышли из моды, гребаный гринпис, но, наконец, шубы вышли из моды, ура гринпису, что-то лицо стало похоже на морду самурая, муж в последнее время слишком заботливый или, наоборот, недостаточно заботливый, подружка растолстела, как ей об этом сказать и не выглядеть при этом такой довольной?





Пишут, женщина — цельная личность. Ну здрасте! Организмом она, конечно, и цельная, но если кто-то думает, что перед ним одна женщина, он ошибается. Внутри каждой бабы живет еще десять женщин: домохозяйка, умница, дурочка, тигрица (она же мать), богиня, чуть-чуть истеричка, хорошая девочка, странная женщина, диктаторша. И они, представьте себе, между собой общаются, но чаще — ругаются.

Это называется — монологи внутри женщины. Хорошая девочка отчитывает плохую за то, как она себя вчера вела, та отбивается, аргументируя, что вообще-то ей вчера было очень хорошо и нечего тут. Прибегает умница и стращает, что репутации теперь капец, заглядывает странная женщина и тянет — «ой, ну че вы, жизнь вообще штука странная», дурочка всех просит не ссориться… В общем, не выспалась.

Если женщина на вопрос «о чем ты сейчас думаешь?» отвечает: «Ни о чем» — это к беде. Десять человек внутри нее сговорились (что редкость само по себе) и выжидают. Медленно отходим.





Настоящая человеческая женщина вроде как знает, чего хочет. Но внутри нее (вы помните?) — еще десять персонажей, и поэтому кажется, что не знает. Они спорят, понимаете? Поэтому лучше сразу — 10 подарков, 10 бонусов, 10 предложений, 10 вариантов и аргументов. Все просто.

И вот это часто пишут: настоящая женщина обходит препятствия, не боится одиночества, не страдает из-за возраста, вся такая из себя «секс» и знает, как себя преподнести. Это ракета «Союз» — а не женщина, честное слово.

Настоящая женщина боится и одиночества, и возраста (и даже немножко глютена), и того, что она вообще не представляет, как и куда себя преподнести, потому что у нее каждый день — это сплошное препятствие, борьба и монологи с этими внутренними занудами. И в этом, собственно, и заключается та самая настоящесть, когда она хочет всего и сразу. Или не хочет.

Когда она может и курицу нафаршировать орехами, и медаль золотую выиграть на Олимпийских играх, и ребенка укачать на ручках, и станцевать стриптиз, даже если двигается с грацией бегемота.

Именно в этом бесконечном чувственном противоречии и живет настоящая женщина, любящая и прекрасная, а не вот это все пластмассовое представление из мира игрушечных единорогов. Хотя я женщина. И могу ошибаться. И сомневаться в написанном. Ну и вообще.