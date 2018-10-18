История самой большой и жесткой футбольной драки в истории белорусского футбола





Последний матч сезона-1997 года в третьей лиге (Д3). «Вертикаль» - «Смена-01» (Волковыск) 5:3.

Сейчас найдётся мало свидетелей того матча. Но мне этот матч запомнился на всю жизнь. Ведь за всё время я не видел более крупной и жёсткой драки между футболистами. Ни в телевизоре, ни в интернете, ни по описаниям газет. Но и матч был очень интересным.

Красивые голы, а один даже гол волковысские футболисты забили в «девятку» из-за пределов середины поля. За весь матч было много драк. Достаточно сказать, что драки продлились по времени дольше, чем сам матч. Как итог, что почти половина футболистов с перебинтованными головами, а наш вратарь Клышпач показал чудеса рукопашного боя.

Был один очень курьёзный момент матча, когда все местные болельщики чуть не выбежали на поле помочь своим любимцам. В их числе был и я... Тогда все повставали с лавок и были уже на первом ряду. Но всё как-то случайно обошлось...

Это был матч не за деньги, ордена и медали.

► Для справки.

Когда-то давно, в году так 1996-ом, когда не было еще высшей лиги Беларуси, а были первая, вторая и третья, в Волковыске была команда «Смена-01». Название «Смена-01» было выбрано в честь местной пожарной части, работники которой составляли костяк команды.

Это была команда, которая играла когда-то в одной лиге с этим самым БАТЭ, который в том году выиграл эту лигу и начал делать маленькие шажки к сегодняшней игре в Лиге Чемпионов.

► Это интересно.

■ ... в 1955-м году «Динамо» Волковыск стало бронзовым призёром чемпионата БССР. Основу той команды составляли пограничники войсковой части, базировавшейся на территории и в помещениях нынешнего Волковысского ТМО…

■ Олег Веретило, Сергей Цыбуль, Евгений Савостьянов, Дмитрий Голубев, Максим Витус. Это далеко неполный перечень выпускников волковысского футбола.

■ Когда-то этой командой было разгромлено «Полесье» Лунинец со счетом 12:0, причем «Полесье» было выше в турнирной таблице до этого.

■ 1998 год - это год, когда волковысский футбол в последний раз засветился на республиканской арене.