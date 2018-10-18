ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

История самой большой и жесткой футбольной драки в истории белорусского футбола

19.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
История самой большой и жесткой футбольной драки в истории белорусского футбола

Последний матч сезона-1997 года в третьей лиге (Д3). «Вертикаль» - «Смена-01» (Волковыск) 5:3.

Сейчас найдётся мало свидетелей того матча. Но мне этот матч запомнился на всю жизнь. Ведь за всё время я не видел более крупной и жёсткой драки между футболистами. Ни в телевизоре, ни в интернете, ни по описаниям газет. Но и матч был очень интересным.

Красивые голы, а один даже гол волковысские футболисты забили в «девятку» из-за пределов середины поля. За весь матч было много драк. Достаточно сказать, что драки продлились по времени дольше, чем сам матч. Как итог, что почти половина футболистов с перебинтованными головами, а наш вратарь Клышпач показал чудеса рукопашного боя.

Был один очень курьёзный момент матча, когда все местные болельщики чуть не выбежали на поле помочь своим любимцам. В их числе был и я... Тогда все повставали с лавок и были уже на первом ряду. Но всё как-то случайно обошлось...

Это был матч не за деньги, ордена и медали.

► Для справки.

Когда-то давно, в году так 1996-ом, когда не было еще высшей лиги Беларуси, а были первая, вторая и третья, в Волковыске была команда «Смена-01». Название «Смена-01» было выбрано в честь местной пожарной части, работники которой составляли костяк команды.

Это была команда, которая играла когда-то в одной лиге с этим самым БАТЭ, который в том году выиграл эту лигу и начал делать маленькие шажки к сегодняшней игре в Лиге Чемпионов.

► Это интересно.

■ ... в 1955-м году «Динамо» Волковыск стало бронзовым призёром чемпионата БССР. Основу той команды составляли пограничники войсковой части, базировавшейся на территории и в помещениях нынешнего Волковысского ТМО…

■ Олег Веретило, Сергей Цыбуль, Евгений Савостьянов, Дмитрий Голубев, Максим Витус. Это далеко неполный перечень выпускников волковысского футбола.

■ Когда-то этой командой было разгромлено «Полесье» Лунинец со счетом 12:0, причем «Полесье» было выше в турнирной таблице до этого.

■ 1998 год - это год, когда волковысский футбол в последний раз засветился на республиканской арене.

Василий Павловский, tribuna.com Беларусь, фото случайно

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний матч сезона-1997 года в третьей лиге (Д3). «Вертикаль» - «Смена-01» (Волковыск) 5:3. Сейчас найдётся мало свидетелей того матча....
 
Новости дня
Новости разные
 
Понты дороже денег: Россия вбухивает немалые деньги в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика