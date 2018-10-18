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История самой большой и жесткой футбольной драки в истории белорусского футбола
19.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
Последний матч сезона-1997 года в третьей лиге (Д3). «Вертикаль» - «Смена-01» (Волковыск) 5:3.
Сейчас найдётся мало свидетелей того матча. Но мне этот матч запомнился на всю жизнь. Ведь за всё время я не видел более крупной и жёсткой драки между футболистами. Ни в телевизоре, ни в интернете, ни по описаниям газет. Но и матч был очень интересным.
Красивые голы, а один даже гол волковысские футболисты забили в «девятку» из-за пределов середины поля. За весь матч было много драк. Достаточно сказать, что драки продлились по времени дольше, чем сам матч. Как итог, что почти половина футболистов с перебинтованными головами, а наш вратарь Клышпач показал чудеса рукопашного боя.
Был один очень курьёзный момент матча, когда все местные болельщики чуть не выбежали на поле помочь своим любимцам. В их числе был и я... Тогда все повставали с лавок и были уже на первом ряду. Но всё как-то случайно обошлось...
Это был матч не за деньги, ордена и медали.
► Для справки.
Когда-то давно, в году так 1996-ом, когда не было еще высшей лиги Беларуси, а были первая, вторая и третья, в Волковыске была команда «Смена-01». Название «Смена-01» было выбрано в честь местной пожарной части, работники которой составляли костяк команды.
Это была команда, которая играла когда-то в одной лиге с этим самым БАТЭ, который в том году выиграл эту лигу и начал делать маленькие шажки к сегодняшней игре в Лиге Чемпионов.
► Это интересно.
■ ... в 1955-м году «Динамо» Волковыск стало бронзовым призёром чемпионата БССР. Основу той команды составляли пограничники войсковой части, базировавшейся на территории и в помещениях нынешнего Волковысского ТМО…
■ Олег Веретило, Сергей Цыбуль, Евгений Савостьянов, Дмитрий Голубев, Максим Витус. Это далеко неполный перечень выпускников волковысского футбола.
■ Когда-то этой командой было разгромлено «Полесье» Лунинец со счетом 12:0, причем «Полесье» было выше в турнирной таблице до этого.
■ 1998 год - это год, когда волковысский футбол в последний раз засветился на республиканской арене.
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Последний матч сезона-1997 года в третьей лиге (Д3). «Вертикаль» - «Смена-01» (Волковыск) 5:3. Сейчас найдётся мало свидетелей того матча....
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