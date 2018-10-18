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Максим Мирный выступит в финале парного разряда Кубка Кремля
Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в прошлом году
18 октября в четвертьфинальном матче Максим Мирный и Филипп Освальд, посеянные на Кубке Кремля под 3-м номером, взяли верх над австрийцем Юргеном Мельцером и Николой Мектичем из Хорватии — 4:6, 7:5, 13:11.
В полуфинале белорус и австриец должны были сразится против дуэта Ник Кирьос (Австралия) / Малик Джазири (Тунис), однако Кирьос снялся с соревнований из-за травмы локтя, поэтом Мирный и Освальд сразу шагнут в финал. Там их оппонентами станут победители матча Андреас Мис (Германия) / Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) — Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США).
17 октября в 1/8 финала Максим Мирный и Филипп Освальд стартовали на турнире с победы над французами Бенуа Пером и Хьюго Нисом — 6:3, 6:2.
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Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в прошлом году ставшие победителями Кубка Кремля в парном разряде, выступят в финале нынешнего...
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