ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Мирный выступит в финале парного разряда Кубка Кремля

19.10.2018 09:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в прошлом году ставшие победителями Кубка Кремля в парном разряде, выступят в финале нынешнего турнира.


Фото: St. Petersburg Open-2018

18 октября в четвертьфинальном матче Максим Мирный и Филипп Освальд, посеянные на Кубке Кремля под 3-м номером, взяли верх над австрийцем Юргеном Мельцером и Николой Мектичем из Хорватии — 4:6, 7:5, 13:11.

В полуфинале белорус и австриец должны были сразится против дуэта Ник Кирьос (Австралия) / Малик Джазири (Тунис), однако Кирьос снялся с соревнований из-за травмы локтя, поэтом Мирный и Освальд сразу шагнут в финал. Там их оппонентами станут победители матча Андреас Мис (Германия) / Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) — Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США).

17 октября в 1/8 финала Максим Мирный и Филипп Освальд стартовали на турнире с победы над французами Бенуа Пером и Хьюго Нисом — 6:3, 6:2.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в прошлом году ставшие победителями Кубка Кремля в парном разряде, выступят в финале нынешнего...
 
Новости дня
Новости разные
 
15 процентов американцев спутали на карте Украину с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика