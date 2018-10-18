Максим Мирный выступит в финале парного разряда Кубка Кремля

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в прошлом году ставшие победителями Кубка Кремля в парном разряде, выступят в финале нынешнего турнира.



Фото: St. Petersburg Open-2018

18 октября в четвертьфинальном матче Максим Мирный и Филипп Освальд, посеянные на Кубке Кремля под 3-м номером, взяли верх над австрийцем Юргеном Мельцером и Николой Мектичем из Хорватии — 4:6, 7:5, 13:11.

В полуфинале белорус и австриец должны были сразится против дуэта Ник Кирьос (Австралия) / Малик Джазири (Тунис), однако Кирьос снялся с соревнований из-за травмы локтя, поэтом Мирный и Освальд сразу шагнут в финал. Там их оппонентами станут победители матча Андреас Мис (Германия) / Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) — Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США).

17 октября в 1/8 финала Максим Мирный и Филипп Освальд стартовали на турнире с победы над французами Бенуа Пером и Хьюго Нисом — 6:3, 6:2.