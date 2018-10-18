Tesla приобрела в Китае земельный участок под строительство нового завода

О том, что Tesla собирается построить «Гигафабрику» для выпуска электромобилей и аккумуляторных батарей за пределами США, стало известно еще летом. Тогда Tesla достигла предварительной договоренности с правительством КНР, а в среду, как сообщает Reuters , подписала соглашение с муниципальными властями Шанхая о приобретении земельного участка под возведение нового предприятия.





В самой компании не озвучили сумму сделки, но если верить Шанхайском бюро планирования и земельных ресурсов, расположенный в окрестностях китайского мегаполиса участок площадью 864 885 м2 был продан американцам за 973 миллиона юаней (140,5 миллиона долларов в пересчете). По плану, новый завод Tesla должен заработать через два года, выпуская до 500 тыс. электрокаров в год, среди которых и перспективный кроссовер Model Y.

Локализация производства в Китае, где продолжается бум электромобилестроения, избавит Tesla от действующих в стране высоких пошлин на импортные машины, позволит снизить затраты на сборку и оплату труда. К слову, Tesla уже в августе начала поиск новых сотрудников на китайское предприятие, объявив о новых вакансиях.