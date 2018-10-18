Как скрыть высыпания на коже с помощью макияжа. Визажист показывает на примере читательницы

Если подростковый возраст давно позади, а вас продолжает обсыпать от ПМС/шоколадки/просто так — это, конечно, повод сходить к дерматологу, а не проводить «контрольную закупку» декоративной косметики.

Но что делать, если высыпания появились на лице неожиданно, а впереди, например, «чай, кофе, потанцуем» с красивым мужчиной? Визажист Алеся Волкова даст инструктаж.

— Макияж для проблемной кожи — это каждый раз индивидуальный выбор инструментов и косметических средств, — объясняет Алеся. — Чаще всего я встречаю две крайности: либо это полный мейкап, который зачастую сделан плохо (всего слишком много, средства подобраны и нанесены неверно), или макияжа нет совсем, потому что девушке не нравится то, как ложится тон. Ей кажется, что он подчеркивает, а не скрывает проблему.

Мое мнение: мейкап для проблемной кожи нужен. Но его нанесение требует больше навыков, чем кажется на первый взгляд. Ошибки на проблемной коже очень видны, а подбор средств точно должен происходить в компании знающего человека.

Сегодня я покажу один из вариантов макияжа для проблемной кожи. Надеюсь, мои советы помогут девушкам избежать ошибок в будущем.

В работе сегодня нам будет помогать прекрасная модель Анастасия.





Самый главный показатель того, получится хороший мейкап на проблемной коже или нет, — это рельеф. Если у вас акне в тяжелой стадии с воспалением и на коже есть бугры и неровности, то идеального макияжа не выйдет. Тон в любом случае будет виден, заметным останется и рельеф. Косметика здесь бессильна.

И, соответственно, чем меньше рельефа на коже, тем больше шансов сделать макияж так, что будет вообще незаметно, что у девушки проблемная кожа. То есть убрать проблему цвета легко, рельефа — практически невозможно. У нашей героини рельеф есть, но не сильный.





Для начала сделаем макияж глаз. Правило «после нанесения тона не дотрагиваемся до лица руками» особенно актуально для проблемной кожи. Поэтому сначала я делаю подводку, крашу ресницы, наношу тени (веко тонируем предварительно, отдельно от всего лица).

Это отличный лайфхак не только для мейка с проблемной кожей, но и во всех остальных случаях. Если вы хотите идеальный тон, сделайте сначала макияж глаз, а затем приступайте к основе.





На этой фотографии тон уже сделан. Я не наносила предварительно матирующую базу или «затирку пор». Очень часто кожа не только проблемная, но при этом и пересушенная, поэтому если делать покрытие слишком матовым, то ровным и красивым оно точно не будет. К тому же будет пересушиваться кожа (что провоцирует новые воспаления). Поэтому я нанесла легкую увлажняющую базу. Для вас это может быть гель-крем — ваш обычный уход. Никакая особенная база в таком случае не нужна.

Тон должен быть идеально подходящий вашей проблемной коже и вашей конкретной проблеме. Я использовала матирующий тональный крем, но не пудровый и не сушащий. У него тонкое, но очень кроющее покрытие. То, что вы видите на фото, — результат нанесения всего одного слоя.





На этом фото я показала, что уплотнять тоном нужно не все лицо, а только его проблемные зоны. В частности — центральный треугольник. Сюда мы наносим консилер, который будет не столько перекрывать проблему, сколько отражать свет. Интересный факт: чистота кожи считывается нами по чистоте центра лица. То есть если у вас прыщик на щеке сбоку, этого не влияет на впечатление от вашего лица, но если он возле носа — это очень видно. Именно поэтому второй слой тонирующего средства накладывается на центр лица.





Затем я растушевала наш консилер, и сразу стало видно, что центр лица стал отражать свет и выглядеть чище.





Затем мы обязательно припудриваем лицо прихлопывающими движениями, чтобы не снять тон движением кисти.

Следующий шаг обязателен: коррекция лица. Она позволит вернуть объемы и сделать лицо более живым и рельефным. Скульптор я использовала сухой, потому что кремовые зачастую — на масляной основе. Из-за этого на нашем тоне, который сделан на основе силикона, могут появиться дыры.





Последний шаг — макияж губ. Я подобрала естественный матовый оттенок помады, который идеально подходит к тону кожи нашей модели.

До/после:





C героиней работали:

Визажист Алеся Волкова Если вы хотите стать героиней следующего выпуска, отправьте письмо на редакционную почту lina@tutby.com. Не забудьте рассказать о том, зачем вам профессиональный макияж и наша помощь. В теме письма укажите «хочу к Алесе Волковой», чтобы ваша история не затерялась.

Фотограф Анастасия Талайко