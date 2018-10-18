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Без зомби, но кроваво: 5 необычных хорроров

19.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Если фильмы ужасов ассоциируются у вас с зомби и призраками, добро пожаловать в наш домашний кинотеатр. В расписании: тихий фильм про семейную драму, убийство птички, красивые девушки в крови, медовый месяц в лесу и морское чудовище на севере Франции. Вместе с VOKA мы выбрали самые необычные хорроры для тех, кто устал от парней с бензопилой.

«Неоновый демон» / The Neon Demon

Режиссер: Николас Виндинг Рефн.

О чем кино: провинциалка Джесси, мечтающая стать супермоделью, едва окончив школу, отправляется покорять Лос-Анджелес. Через тернии (одна, без денег, чужой город, дешевый мотель), но и через нужные знакомства, фотосессии, вечеринки — к звездам. Однако за стремительный карьерный взлет придется расплатиться: конкурентки из ненависти и безумной зависти готовы на многое.

После премьеры на Каннском кинофестивале картину Рефна окрестили «самой скандальной», а публика разделилась строго на поклонников или противников фильма. «Неоновый демон» — эстетское, почти дизайнерское кино. В какой-то момент вы поймаете себя на мысли, что повествование ушло на какой-то второй-третий план, а на первом осталась рефлексия о красоте и месте женщин в современном мире.

Фильм датчанина Рефна наглядно демонстрирует, что есть реальность, а что — представление о ней. Есть красота, а есть ее копия. Но эти мысли подаются не скучным лекторием или костюмной драмой, а ультрасовременными средствами. Рефн полиглот: он говорит одновременно на языке поколения «икс», «игрек» и даже «зэт», так что если вы проявите лояльность, вас ждет как минимум эстетическое удовольствие.

«Магия, магия» / Magic Magic

Режиссер: Себастьян Сильва.

О чем кино: Алисия отправляется в путешествие в Южную Америку со своей кузиной Сарой. Но Саре внезапно нужно вернуться обратно, и Алисия остается с тремя ее друзьями на отдаленном острове у побережья Чили, изумленная, напуганная и страдающая от бессонницы, а ее реальность превращается в кошмар.

Каникулы, обернувшиеся трагедией, — сюжет для хорроров не новый. Но Себастьян Сильва подошел к нему новаторски, превратив ожидание саспенса в его часть. С первых крупных планов лица Джуно Темпл станет понятно, что поездка хорошо не закончится. И чем дальше в лес, тем сильнее вы подозреваете, что что-то пойдет не так. Ружье, мертвая птица, дом на отшибе, гипноз. Рецепт коктейля, которым не будешь угощать друзей.

У Сильвы получается снять триллер без единого убийства, хоррор — без призраков и зомби, психологическую драму без потери близких. Кто-то увидит здесь «Отвращение» Полански, кто-то пойдет дальше и усмотрит «Черного лебедя» Аронофски. Обе отсылки справедливы, но ни одна на сто процентов не даст вам представление о том, чем же на самом деле является «Магия, магия», — ее нужно просто увидеть.

«Медовый месяц» / Honeymoon

Режиссер: Ли Джаньяк.

О чем кино: молодожены Пол и Би отправляются в удаленное местечко у озера, чтобы провести там медовый месяц. Вскоре после прибытия Пол находит Би блуждающей посреди ночи в лесу. И по мере того как она становится все более отчужденной, Пол начинает подозревать, что это был не просто лунатизм и в лесу произошло что-то ужасное.

Жанр хоррора в 2010-х — едва ли не главный в мировом кинематографе. Столько изменений и притока новой крови фильмы ужасов не знали со времен «Изгоняющего дьявола» или картин Джорджа Ромеро. Нет, это не погружение в историю жанра, это попытка объяснить то, что будет твориться в «Медовом месяце». На протяжение полутора часов лента будет мутировать: от романтической комедии к «Ребенку Розмари», а потом вовсе к триеровскому «Антихристу». Постарайтесь не сосредотачиваться на том, что вы не можете уловить происходящее и не понимаете финал: во-первых, он открытый. Во-вторых, Джаньяк на то и рассчитывает. Просто погрузитесь в атмосферу кошмарных сновидений и позвольте «Медовому месяцу» до вас достучаться.

«Ожидание» / The wait

Режиссер: М. Блаш.

О чем кино: две сестры, мать которых недавно скончалась, находятся в ее доме. Загадочный звонок от медиума вводит их в состояние трепетного ожидания ее вероятного воскрешения — одна уверена, что чудо произойдет, вторая же считает это бредом. Но, внезапно обретя настоящую любовь, и она поддается этой вере. Фантазия и реальность, мир мертвых и мир живых, соперничество и непонимание затягивают двух сестер в мистический водоворот событий.

В последнее время появилась целая волна «тихих хорроров». Это жанровые работы, которые создают тревожное настроение не скримерами и джампскейрами, а медленным методичным нагнетанием атмосферы. «Ожидание» — из этих. То, что происходит что-то странное, понятно с первых кадров. Спустя несколько сцен происходящее будет окутано мистическим флером, а вы перестанете понимать, что реально, а что — вымысел, что творится на самом деле, а что — в головах героинь. Столкновение рассудительности и безрассудства, разума и слепой веры — все это заставляет зрителя поежиться и понервничать.

«Холодный фронт»

Режиссер: Роман Волобуев.

О чем кино: давно разлюбившая друг друга пара — Саша, девушка из богатой семьи, и ее бойфренд Илья — проводят зимние каникулы в отрезанном от внешнего мира доме на берегу океана на севере Франции. В канун Нового года происходят два вроде бы не связанных между собой события: недалеко от дома героев прибой выбрасывает на берег тушу неизвестного науке животного, а тем же вечером Илья встречает в окрестностях Машу — русскую девушку, которая якобы случайно сошла с поезда не на той станции и которой негде ночевать. С Машей явно что-то не так, но Илья и Саша, увлеченные выяснением отношений, сперва не замечают зловещих странностей в поведении незваной гостьи.

Роман Волобуев — российский кинокритик, который завязал с текстами и решил сам снимать кино. «Холодный фронт» вышел именно таким дебютом: здесь масса признаний в любви Волобуева своим обожаемым режиссерам, здесь тьма всего и сразу. Отчасти поэтому к картине отнеслись (не сочтите за каламбур) с холодом. Смотреть фильм же стоит как минимум за невероятной красоты картинку: пейзажи, которые снимались на натуре северной Франции, уже сами по себе киногеничны​. Наложи на эти пейзажи музыку, и получится вполне себе неплохой клип любой альтернативно-медитативной группы. Но бонусом для этих целей здесь еще и Даша Чаруша.

Волобуев снимает для таких как сам: для более-менее успешного креативного класса, хипстеров, которые слоняются без дела, с томным видом пьют вино и сплетничают о знакомых. Внезапно в это все вмешиваются морское чудовище и саспенс.

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