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Без зомби, но кроваво: 5 необычных хорроров
Если фильмы ужасов ассоциируются у вас с зомби и призраками, добро пожаловать в наш домашний кинотеатр. В расписании: тихий фильм про семейную драму, убийство птички, красивые девушки в крови, медовый месяц в лесу и морское чудовище на севере Франции. Вместе с
«Неоновый демон» / The Neon Demon
После премьеры на Каннском кинофестивале картину Рефна окрестили «самой скандальной», а публика разделилась строго на поклонников или противников фильма. «Неоновый демон» — эстетское, почти дизайнерское кино. В какой-то момент вы поймаете себя на мысли, что повествование ушло на какой-то второй-третий план, а на первом осталась рефлексия о красоте и месте женщин в современном мире.
Фильм датчанина Рефна наглядно демонстрирует, что есть реальность, а что — представление о ней. Есть красота, а есть ее копия. Но эти мысли подаются не скучным лекторием или костюмной драмой, а ультрасовременными средствами. Рефн полиглот: он говорит одновременно на языке поколения «икс», «игрек» и даже «зэт», так что если вы проявите лояльность, вас ждет как минимум эстетическое удовольствие.
«Магия, магия» / Magic Magic
Каникулы, обернувшиеся трагедией, — сюжет для хорроров не новый. Но Себастьян Сильва подошел к нему новаторски, превратив ожидание саспенса в его часть. С первых крупных планов лица Джуно Темпл станет понятно, что поездка хорошо не закончится. И чем дальше в лес, тем сильнее вы подозреваете, что что-то пойдет не так. Ружье, мертвая птица, дом на отшибе, гипноз. Рецепт коктейля, которым не будешь угощать друзей.
У Сильвы получается снять триллер без единого убийства, хоррор — без призраков и зомби, психологическую драму без потери близких. Кто-то увидит здесь «Отвращение» Полански, кто-то пойдет дальше и усмотрит «Черного лебедя» Аронофски. Обе отсылки справедливы, но ни одна на сто процентов не даст вам представление о том, чем же на самом деле является «Магия, магия», — ее нужно просто увидеть.
«Медовый месяц» / Honeymoon
Жанр хоррора в 2010-х — едва ли не главный в мировом кинематографе. Столько изменений и притока новой крови фильмы ужасов не знали со времен «Изгоняющего дьявола» или картин Джорджа Ромеро. Нет, это не погружение в историю жанра, это попытка объяснить то, что будет твориться в «Медовом месяце». На протяжение полутора часов лента будет мутировать: от романтической комедии к «Ребенку Розмари», а потом вовсе к триеровскому «Антихристу». Постарайтесь не сосредотачиваться на том, что вы не можете уловить происходящее и не понимаете финал: во-первых, он открытый. Во-вторых, Джаньяк на то и рассчитывает. Просто погрузитесь в атмосферу кошмарных сновидений и позвольте «Медовому месяцу» до вас достучаться.
«Ожидание» / The wait
В последнее время появилась целая волна «тихих хорроров». Это жанровые работы, которые создают тревожное настроение не скримерами и джампскейрами, а медленным методичным нагнетанием атмосферы. «Ожидание» — из этих. То, что происходит что-то странное, понятно с первых кадров. Спустя несколько сцен происходящее будет окутано мистическим флером, а вы перестанете понимать, что реально, а что — вымысел, что творится на самом деле, а что — в головах героинь. Столкновение рассудительности и безрассудства, разума и слепой веры — все это заставляет зрителя поежиться и понервничать.
«Холодный фронт»
Роман Волобуев — российский кинокритик, который завязал с текстами и решил сам снимать кино. «Холодный фронт» вышел именно таким дебютом: здесь масса признаний в любви Волобуева своим обожаемым режиссерам, здесь тьма всего и сразу. Отчасти поэтому к картине отнеслись (не сочтите за каламбур) с холодом. Смотреть фильм же стоит как минимум за невероятной красоты картинку: пейзажи, которые снимались на натуре северной Франции, уже сами по себе киногеничны. Наложи на эти пейзажи музыку, и получится вполне себе неплохой клип любой альтернативно-медитативной группы. Но бонусом для этих целей здесь еще и Даша Чаруша.
Волобуев снимает для таких как сам: для более-менее успешного креативного класса, хипстеров, которые слоняются без дела, с томным видом пьют вино и сплетничают о знакомых. Внезапно в это все вмешиваются морское чудовище и саспенс.
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