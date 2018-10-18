Тревожные кнопки установлены в 300 учебных заведениях Минска

По словам главы белорусского МИД Игоря Шуневича, работа в направлении усиления безопасности в школах ведется несколько лет.

Об этом он рассказал журналистам 18 октября, отвечая на вопрос, связанный с трагедией в Керчи.

«Несколько лет назад мы начали проводить определенную работу, не афишируя ее: департамент охраны Министерства внутренних дел бесплатно оборудовал ряд учебных заведений тревожной сигнализацией и взял их под охрану», - цитирует Шуневича пресс-служба МВД.

В региональных учебных заведениях также появились тревожные кнопки, хоть и в меньшем количестве. На установку сигнализации изыскиваются средства.

Глава МИД отметил, что ведомство также проводит активную работу с персоналом. «Наша задача - минимизировать возможные риски и угрозы», - дополнил министр.

Язепчика, покупать оружие и боеприпасы имеют право граждане, постоянно проживающие в Беларуси и достигшие 18-летнего возраста.

Оружие должно храниться в металлической ящике, а в помещениях и местах, хранения спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом или комбинированного, а также боеприпасов должна быть установлена тревожная сигнализация.