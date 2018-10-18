ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тревожные кнопки установлены в 300 учебных заведениях Минска

19.10.2018 09:05 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

По словам главы белорусского МИД Игоря Шуневича, работа в направлении усиления безопасности в школах ведется несколько лет.

Об этом он рассказал журналистам 18 октября, отвечая на вопрос, связанный с трагедией в Керчи.

«Несколько лет назад мы начали проводить определенную работу, не афишируя ее: департамент охраны Министерства внутренних дел бесплатно оборудовал ряд учебных заведений тревожной сигнализацией и взял их под охрану», - цитирует Шуневича пресс-служба МВД.

В региональных учебных заведениях также появились тревожные кнопки, хоть и в меньшем количестве. На установку сигнализации изыскиваются средства.

Глава МИД отметил, что ведомство также проводит активную работу с персоналом. «Наша задача - минимизировать возможные риски и угрозы», - дополнил министр.

Язепчика, покупать оружие и боеприпасы имеют право граждане, постоянно проживающие в Беларуси и достигшие 18-летнего возраста.

Оружие должно храниться в металлической ящике, а в помещениях и местах, хранения спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом или комбинированного, а также боеприпасов должна быть установлена тревожная сигнализация.

Напомним, взрыв произошел в столовой политехнического колледжа в городе Керчь 17 октября. Сообщалось о 20 погибших, личности всех погибших установлены, 15 из них - студенты, 5 - сотрудники колледжа. На данный момент появилась информация о 21 погибшем.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы белорусского МИД Игоря Шуневича, работа в направлении усиления безопасности в школах ведется несколько лет. Об этом он рассказал журналистам 18...
 
Новости дня
Новости разные
 
Максим Мирный выступит в финале парного разряда Кубка Кремля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика