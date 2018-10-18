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Тревожные кнопки установлены в 300 учебных заведениях Минска
По словам главы белорусского МИД Игоря Шуневича, работа в направлении усиления безопасности в школах ведется несколько лет.
Об этом он рассказал журналистам 18 октября, отвечая на вопрос, связанный с трагедией в Керчи.
«Несколько лет назад мы начали проводить определенную работу, не афишируя ее: департамент охраны Министерства внутренних дел бесплатно оборудовал ряд учебных заведений тревожной сигнализацией и взял их под охрану», - цитирует Шуневича пресс-служба МВД.
В региональных учебных заведениях также появились тревожные кнопки, хоть и в меньшем количестве. На установку сигнализации изыскиваются средства.
Глава МИД отметил, что ведомство также проводит активную работу с персоналом. «Наша задача - минимизировать возможные риски и угрозы», - дополнил министр.
Язепчика, покупать оружие и боеприпасы имеют право граждане, постоянно проживающие в Беларуси и достигшие 18-летнего возраста.
Оружие должно храниться в металлической ящике, а в помещениях и местах, хранения спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом или комбинированного, а также боеприпасов должна быть установлена тревожная сигнализация.
Напомним,
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По словам главы белорусского МИД Игоря Шуневича, работа в направлении усиления безопасности в школах ведется несколько лет. Об этом он рассказал журналистам 18...
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