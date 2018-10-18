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Разгорится ли угасшая интрига в чемпионате Беларуси по футболу? Анонс 25-го тура
20 октября возобновится
Погасшее пламя интриги турнира чуток разгорелось после поражения БАТЭ от «Ислочи» в прошлом туре. Догоняющие же свои матчи выиграли, и отставание от лидера снова стало девять баллов.
Конечно, за шесть туров до финиша — это пропасть. Но борисовчане откомандировали в сборную большой десант игроков, сумеют ли они нормально восстановиться перед матчем в субботу против «Городеи»? Которой в первом круге БАТЭ проиграл.
Минское «Динамо» сыграет против развеселых «горожан», которые не всегда показывают стабильный футбол, но всегда играют с большим азартом.
«Горнякам» предстоит непростой матч против «Немана», брестское «Динамо» продолжит отчаянно цепляться за еврозону, а «Луч» — за зону выживания.
В первый день тура пройдет один матч в Витебске, в котором местный клуб просто обязан брать три очка у терпящего бедствие «Днепра».
Все игры можно
ФК «Витебск» — «Днепр». 19.00.
20 октября свои матчи сыграют остальные лидеры чемпионата:
ФК «Минск» — «Динамо» (Минск). 15.00;
21 октября тур продолжится еще тремя играми:
ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». 14.00;
ФК «Смолевичи» — «Ислочь». 16.00;
«Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск). 18.30;
В понедельник 25-й тур завершится в столице.
«Луч» — ФК «Гомель». 19.00
Положение в чемпионате перед 25-м туром:
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Погасшее пламя интриги турнира чуток разгорелось после поражения БАТЭ от "Ислочи" в прошлом туре. Разгорится ли оно еще сильнее?
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