Разгорится ли угасшая интрига в чемпионате Беларуси по футболу? Анонс 25-го тура

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20 октября возобновится чемпионат Беларуси по футболу , прерывавшийся на игры сборной в Лиге наций.

Погасшее пламя интриги турнира чуток разгорелось после поражения БАТЭ от «Ислочи» в прошлом туре. Догоняющие же свои матчи выиграли, и отставание от лидера снова стало девять баллов.

Конечно, за шесть туров до финиша — это пропасть. Но борисовчане откомандировали в сборную большой десант игроков, сумеют ли они нормально восстановиться перед матчем в субботу против «Городеи»? Которой в первом круге БАТЭ проиграл.



Борисовчане в гости ждут «Городею», которой проиграли в первом круге, после чего был уволен Олег Дулуб. Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

Минское «Динамо» сыграет против развеселых «горожан», которые не всегда показывают стабильный футбол, но всегда играют с большим азартом.

«Горнякам» предстоит непростой матч против «Немана», брестское «Динамо» продолжит отчаянно цепляться за еврозону, а «Луч» — за зону выживания.

В первый день тура пройдет один матч в Витебске, в котором местный клуб просто обязан брать три очка у терпящего бедствие «Днепра».

Все игры можно смотреть на VOKA.TV .

ФК «Витебск» — «Днепр». 19.00.



20 октября свои матчи сыграют остальные лидеры чемпионата:

ФК «Минск» — «Динамо» (Минск). 15.00;



БАТЭ — ФК «Городея». 17.00;



«Шахтер» — «Неман». 19.00.



21 октября тур продолжится еще тремя играми:

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». 14.00;



ФК «Смолевичи» — «Ислочь». 16.00;



«Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск). 18.30;



В понедельник 25-й тур завершится в столице.

«Луч» — ФК «Гомель». 19.00



Положение в чемпионате перед 25-м туром:

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