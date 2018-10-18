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Разгорится ли угасшая интрига в чемпионате Беларуси по футболу? Анонс 25-го тура

19.10.2018 09:15 — Разное | Tut.by  
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20 октября возобновится чемпионат Беларуси по футболу, прерывавшийся на игры сборной в Лиге наций.

Погасшее пламя интриги турнира чуток разгорелось после поражения БАТЭ от «Ислочи» в прошлом туре. Догоняющие же свои матчи выиграли, и отставание от лидера снова стало девять баллов.

Конечно, за шесть туров до финиша — это пропасть. Но борисовчане откомандировали в сборную большой десант игроков, сумеют ли они нормально восстановиться перед матчем в субботу против «Городеи»? Которой в первом круге БАТЭ проиграл.


Борисовчане в гости ждут «Городею», которой проиграли в первом круге, после чего был уволен Олег Дулуб. Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

Минское «Динамо» сыграет против развеселых «горожан», которые не всегда показывают стабильный футбол, но всегда играют с большим азартом.

«Горнякам» предстоит непростой матч против «Немана», брестское «Динамо» продолжит отчаянно цепляться за еврозону, а «Луч» — за зону выживания.

В первый день тура пройдет один матч в Витебске, в котором местный клуб просто обязан брать три очка у терпящего бедствие «Днепра».

Все игры можно смотреть на VOKA.TV.

ФК «Витебск» — «Днепр». 19.00.

20 октября свои матчи сыграют остальные лидеры чемпионата:

ФК «Минск» — «Динамо» (Минск). 15.00;

БАТЭ — ФК «Городея». 17.00;

«Шахтер» — «Неман». 19.00.

21 октября тур продолжится еще тремя играми:

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». 14.00;

ФК «Смолевичи» — «Ислочь». 16.00;

«Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск). 18.30;

В понедельник 25-й тур завершится в столице.

«Луч» — ФК «Гомель». 19.00

Положение в чемпионате перед 25-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 23 18 3 2 41 15 57
2 Шахтер 23 14 6 3 32 11 48
3 Динамо (Минск) 23 14 6 3 28 13 48
4 ФК Витебск 23 14 5 4 37 15 47
5 Динамо (Брест) 23 11 8 4 42 24 41
6 Торпедо-БелАЗ 23 12 4 7 25 16 40
7 Неман 24 11 5 8 28 25 38
8 ФК Слуцк 24 11 3 10 25 23 36
9 ФК Гомель 24 7 5 12 14 28 26
10 Ислочь 24 5 9 10 14 28 24
11 ФК Минск 24 5 8 11 25 28 23
12 ФК Городея 24 5 7 12 17 28 22
13 ФК Смолевичи 24 5 6 13 17 29 21
14 Торпедо (Минск) 24 4 6 14 14 32 18
15 Луч 24 3 8 13 20 38 17
16 Днепр 24 2 7 15 12 38 13

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погасшее пламя интриги турнира чуток разгорелось после поражения БАТЭ от "Ислочи" в прошлом туре. Разгорится ли оно еще сильнее?
 
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