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Белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в МХЛ
Белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в Молодежной хоккейной лиге, сообщает корреспондент
Как сообщили в пресс-службе МХЛ, в данный момент идет переработка существующего регламента в этом вопросе, поскольку согласно правилам, принятым перед сезоном-2018/19, в российских клубах Молодежной хоккейной лиги могли выступать только российские хоккеисты.
Из-за этого многие белорусские хоккеисты были вынуждены принимать российское гражданство, чтобы иметь возможность выступать в МХЛ.
Напомним, что недавно Министерство спорта России
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Белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в Молодежной хоккейной лиге.
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