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Белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в МХЛ

19.10.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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Белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в Молодежной хоккейной лиге, сообщает корреспондент «БХ» Виктор Ореховский.

Как сообщили в пресс-службе МХЛ, в данный момент идет переработка существующего регламента в этом вопросе, поскольку согласно правилам, принятым перед сезоном-2018/19, в российских клубах Молодежной хоккейной лиги могли выступать только российские хоккеисты.

Из-за этого многие белорусские хоккеисты были вынуждены принимать российское гражданство, чтобы иметь возможность выступать в МХЛ.

Напомним, что недавно Министерство спорта России решило в качестве исключения не распространять действия лимита на легионеров в российском хоккее на игроков из Беларуси.

 
 
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Белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в Молодежной хоккейной лиге.
 
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