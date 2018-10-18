В Минске прошли республиканское собрание и семинар-практикум по вопросам образования и устойчивого развития

На базе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка прошло общее собрание членов Ассоциации «Образование для устойчивого развития» и семинар-практикум «Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений».





Более 50 педагогов со всех уголков Беларуси приехали в Минск, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся усиления устойчивости деятельности Ассоциации и обобщить опыт работы учреждений общего среднего образования в области обеспечения комплексной поддержки практик образования в интересах устойчивого развития для всех поколений.

Участниками данного мероприятия стали педагогические работники из Минска и Могилёва, Витебска и Гродно, Осипович и Браслава, Дзержинска и Костюковичей, Волковыска и Лиды, Молодечно и Щучина.

Самая представительная делегация на общем собрании была представлена педагогами Партнёрской сети учреждений образования нашего района, действующих в интересах устойчивого развития: Елена Почтовая — начальник отдела по образованию райисполкома, Валерий Харитонов — директор ГУО «Мстиславская общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжёлыми нарушениями речи», Светлана Титова — директор ГУО «Мстиславский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», Наталья Сильченко — учитель информатики «ГУО «Рязанцевский УПК ДС-СШ», Сергей Кольцов — учитель информатики ГУО «Подсолтовский УПК ДС-СШ», Владимир Стреха — учитель истории ГУО «Гимназия г. Мстиславля» и Александр Семёнов — учитель информатики ГУО «Ходосовская СШ».





Александр Жук, председатель Совета Ассоциации «Образование для устойчивого развития», выступил с докладом «Содействие достижению Целей устойчивого развития — стратегическая линия развития деятельности Ассоциации «Образование для устойчивого развития». Ректор БГПУ подчеркнул, что 17 Целей устойчивого развития как ядро повестки-2030 подтверждает сполна, что в нашем мире для обеспечения желаемого перехода к устойчивому развитию ведущую роль должно играть образование. Ключевым показателем для достижения Целей устойчивого развития становится деятельность конкретного человека, который в повседневной жизни своей компетентностью и ответственностью сможет обеспечить реализацию принципов устойчивого развития. Также Александр Жук ответил на вопросы, которые задали ему присутствующие, участники собрания-семинара.





Во второй день эксперт фонда «Новая Евразия» Александр Лямперт помог членам Ассоциации провести анализ внутренних процессов. Представители ресурсных центров обсудили мотивацию участия в деятельности Ассоциации, разработку и реализацию проектов и программ, а также внутреннюю и внешнюю коммуникацию. Отдельную дискуссию посвятили планированию, организации и оценке деятельности проектов, программ и Ассоциации в целом.





Собрание-семинар проводилось при содействии Программы поддержки Беларуси, которая реализуется Дортмундским международным образовательным центром по поручению Министерства экономического сотрудничества и развития и Германского общества по международному сотрудничеству.