Как навести порядок в шкафу? 13 полезных советов

Разберите вещи

Разделите всю одежду из шкафа на ту, что носите, и ту, что не надевали около года.

Избавьтесь от ненужного

Отдайте или продайте одежду из второй стопки (не носили год и больше).

Освежите вещи

Сдайте верхнюю одежду в химчистку, чтобы освежить её перед сезоном. С остальной одежды удалите катышки и постирайте.



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Продумайте хранение

Купите для одежды специальные чехлы и одинаковые вешалки. Уберите в дальний шкаф одежду не по сезону.

Ухаживайте правильно

Соблюдайте все инструкции по стирке и глажке одежды. Научитесь складывать футболки, как в магазине, чтобы они не мялись.

Составьте шопинг-лист

Напишите список вещей, которые в первую очередь необходимо купить на сезон.

Организуйте комплекты

Составьте комплекты из оставшихся в шкафу вещей. Сделайте их фотографии. Так проще будет покупать то, что впишется в ваш гардероб.

Подготовьте базу

Если нашли подходящие вам базовые вещи, купите сразу несколько разных цветов.

Сортируйте вещи

Купите специальные коробки для удобного хранения вещей.

Подпишите их, чтобы быстро найти то, что нужно.

Не выкидывайте чеки и бирки

Храните чеки и бирки от одежды в специальном ящике, если вдруг захотите её обменять или продать.



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Фурнитура

Срезайте запасные пуговицы с одежды. Храните их вместе с иголкой и нитками.

Порядок

Ежедневно выделяйте время, чтобы аккуратно убрать вещи на свои места.

Ароматы

Купите ароматические саше и повесьте их в шкафу или положите в ящик с бельём.