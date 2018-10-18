ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как навести порядок в шкафу? 13 полезных советов

19.10.2018 09:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Как навести порядок в шкафу? 13 полезных советов
Фото из открытых источников

Разберите вещи

Разделите всю одежду из шкафа на ту, что носите, и ту, что не надевали около года.

Избавьтесь от ненужного

Отдайте или продайте одежду из второй стопки (не носили год и больше).

Освежите вещи

Сдайте верхнюю одежду в химчистку, чтобы освежить её перед сезоном. С остальной одежды удалите катышки и постирайте.

Как навести порядок в шкафу? 13 полезных советов
Расхламляемся. Как избавиться от старых вещей и навести порядок в доме
Подробнее

Продумайте хранение

Купите для одежды специальные чехлы и одинаковые вешалки. Уберите в дальний шкаф одежду не по сезону.

Ухаживайте правильно

Соблюдайте все инструкции по стирке и глажке одежды. Научитесь складывать футболки, как в магазине, чтобы они не мялись.

Составьте шопинг-лист

Напишите список вещей, которые в первую очередь необходимо купить на сезон.

Как навести порядок в шкафу? 13 полезных советов Как правильно убираться согласно японской методике?

Организуйте комплекты

Составьте комплекты из оставшихся в шкафу вещей. Сделайте их фотографии. Так проще будет покупать то, что впишется в ваш гардероб.

Подготовьте базу

Если нашли подходящие вам базовые вещи, купите сразу несколько разных цветов.

Сортируйте вещи

Купите специальные коробки для удобного хранения вещей.

Подпишите их, чтобы быстро найти то, что нужно.

Не выкидывайте чеки и бирки

Храните чеки и бирки от одежды в специальном ящике, если вдруг захотите её обменять или продать.

Как навести порядок в шкафу? 13 полезных советов
Электронная домохозяйка. Какие гаджеты поддержат порядок в квартире?
Подробнее

Фурнитура

Срезайте запасные пуговицы с одежды. Храните их вместе с иголкой и нитками.

Порядок

Ежедневно выделяйте время, чтобы аккуратно убрать вещи на свои места.

Ароматы

Купите ароматические саше и повесьте их в шкафу или положите в ящик с бельём.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото из открытых источников Разберите вещи Разделите всю одежду из шкафа на ту, что носите, и ту, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маршрутка врезалась в ограждение на трассе М6: двое погибших, 14 пострадавших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика