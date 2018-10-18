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Страшное ДТП под Воложином: двое погибли, 15 человек пострадали
19.10.2018 09:10 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла 18 октября вечером на 74-м километре трассы М6.
«Водитель врезался в бетонные блоки. По предварительной информации, одна пассажирка погибла на месте, еще один пассажир скончался в больнице», - сообщает
Известно, что водитель на момент ДТП был трезв. Столкновение произошло на освещенном участке дороги, где ведутся ремонтные работы и установлено ограничение скорости в 50 км/ч.
Предварительно причина аварии – превышение скорости.
15 человек доставили в Воложинскую центральную районную больницу.
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Водитель маршрутки на скорости врезался в бетонные блоки.
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