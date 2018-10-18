Страшное ДТП под Воложином: двое погибли, 15 человек пострадали

Авария произошла 18 октября вечером на 74-м километре трассы М6.

«Водитель врезался в бетонные блоки. По предварительной информации, одна пассажирка погибла на месте, еще один пассажир скончался в больнице», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ.

Известно, что водитель на момент ДТП был трезв. Столкновение произошло на освещенном участке дороги, где ведутся ремонтные работы и установлено ограничение скорости в 50 км/ч.

Предварительно причина аварии – превышение скорости.