Как уберечь себя от кражи велосипеда





Велосипеды, сохраняя популярность среди людей любого возраста и достатка, продолжают становиться легкой добычей для злоумышленников.

Как сообщил корреспонденту сайта заместитель начальника РОВД Вячеслав Каранкевич, в сентябре и первой половине октября текущего года на территории г.Кировска совершено 11 краж велосипедов, 5 из которых остаются нераскрытыми. Основной причиной совершения данного вида правонарушений остается безответственное отношение граждан к сохранности своего имущества, оставление велосипедов во дворах, подъездах домов, около магазинов без присмотра и не оборудованными противоугонными устройствами.

В целях недопущения краж велосипедов и тем самым причинения вам материального ущерба отдел охраны правопорядка и профилактики РОВД в очередной раз настоятельно рекомендует:

— не оставлять велосипеды без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах;

— принимать меры по технической укрепленности мест хранения велосипедов (гаражей, сараев, подвалов, кладовых и т.д.);

— хранение велосипедов в общественных местах осуществлять на специально оборудованных стоянках с использованием специальных средств, обеспечивающих их сохранность;

— сохранять документы, где указан заводской номер велосипеда, чтобы облегчить его поиск в случае хищения;

— не доверять пользоваться велосипедами незнакомым или малознакомым лицам;

— лицам, чьи малолетние дети управляют велосипедами, принять меры к недопущению оставления их в общественных местах без присмотра.

Если ваш велосипед украли, значит необходимо совершить следующие действия:

— как только вы обнаружили пропажу велосипеда, без промедления сообщите об этом сотрудникам милиции;

— до приезда сотрудников органов внутренних дел вспомните, когда последний раз видели велосипед, а также его отличительные признаки;

— осмотрите прилегающую территорию на предмет наличия камер видеонаблюдения;

— постарайтесь найти свидетелей произошедшего, записать их данные.

При обращении в милицию с заявлением о краже велосипеда желательно при себе иметь документы на велосипед, при наличии – фотографии. Если вам еще не исполнилось 18 лет, для подачи заявления придется взять с собой одного из родителей.

Сотрудники РОВД еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества!