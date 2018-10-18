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Как уберечь себя от кражи велосипеда

19.10.2018 — Разное | Кировец  
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Как уберечь себя от кражи велосипеда

Велосипеды, сохраняя популярность среди людей любого возраста и достатка, продолжают становиться легкой добычей для злоумышленников.
Как сообщил корреспонденту сайта заместитель начальника РОВД Вячеслав Каранкевич, в сентябре и первой половине октября текущего года на территории г.Кировска совершено 11 краж велосипедов, 5 из которых остаются нераскрытыми. Основной причиной совершения данного вида правонарушений остается безответственное отношение граждан к сохранности своего имущества, оставление велосипедов во дворах, подъездах домов, около магазинов без присмотра и не оборудованными противоугонными устройствами. 

В целях недопущения краж велосипедов и тем самым причинения вам материального ущерба отдел охраны правопорядка и профилактики РОВД в очередной раз настоятельно рекомендует:
— не оставлять велосипеды без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах;
— принимать меры по технической укрепленности мест хранения велосипедов (гаражей, сараев, подвалов, кладовых и т.д.);
— хранение велосипедов в общественных местах осуществлять на специально оборудованных стоянках с использованием специальных средств, обеспечивающих их сохранность;
— сохранять документы, где указан заводской номер велосипеда, чтобы облегчить его поиск в случае хищения;
— не доверять пользоваться велосипедами незнакомым или малознакомым лицам;
— лицам, чьи малолетние дети управляют велосипедами, принять меры к недопущению оставления их в общественных местах без присмотра.
Если ваш велосипед украли, значит необходимо совершить следующие действия:
— как только вы обнаружили пропажу велосипеда, без промедления сообщите об этом сотрудникам милиции;
— до приезда сотрудников органов внутренних дел вспомните, когда последний раз видели велосипед, а также его отличительные признаки;
— осмотрите прилегающую территорию на предмет наличия камер видеонаблюдения;
— постарайтесь найти свидетелей произошедшего, записать их данные.
При обращении в милицию с заявлением о краже велосипеда желательно при себе иметь документы на велосипед, при наличии – фотографии. Если вам еще не исполнилось 18 лет, для подачи заявления придется взять с собой одного из родителей.
Сотрудники РОВД еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества!

 
 
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Велосипеды, сохраняя популярность среди людей любого возраста и достатка, продолжают становиться легкой добычей для злоумышленников. Как сообщил...
 
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