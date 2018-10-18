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Электрический универсал Porsche Taycan вышел на тесты
В рамках стратегии электрификации своего модельного ряда Porsche выведет на рынок не только «пятидверку»
Напомним, что электрический универсал швабами уже
Будущий электрокар, как ожидается, получит три модификации с электрической силовой установкой мощностью от 400 до 600 лошадиных сил. Базовая версия, по предварительным данным, будет заднеприводной, остальные по умолчанию получат полный привод. Топ-версия Taycan Sport Turismo будет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды, а запас хода на одной зарядке превысит 500 км (по циклу NEDC) — по крайней мере, такими характеристиками щеголяет концепт-кар, от которого товарная машина унаследует техническую начинку.
Базовый Porsche Taycan появится в продаже ближе к концу 2019 года, а универсал на его основе ожидается спустя пару лет.
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Базовый Porsche Taycan появится в продаже ближе к концу 2019 года, а универсал на его основе ожидается спустя пару лет.
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