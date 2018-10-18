Электрический универсал Porsche Taycan вышел на тесты

В рамках стратегии электрификации своего модельного ряда Porsche выведет на рынок не только «пятидверку» Taycan , но и универсальную версию Sport Turismo на ее основе. На днях в объективы шпионских фотокамер попали первые предсерийные образцы электрического «сарая» Porsche.



Фото: INSIDEEVs

Напомним, что электрический универсал швабами уже демонстрировался в статусе концепта Mission E Cross Turismo минувшей весной на автосалоне в Женеве. Подловленный шпионами автомобиль, правда, обходится без «внедорожного» обвеса, но Cross-версия у универсала Taycan, надо полагать, со временем также появится. Весьма забавно на сфотографированном прототипе смотрятся бутафорские патрубки выхлопа, батарейной машине, разумеется, не нужные — к такой хитрости Porsche уже прибегала при обкатке стандартного Taycan.



Фото: INSIDEEVs

Будущий электрокар, как ожидается, получит три модификации с электрической силовой установкой мощностью от 400 до 600 лошадиных сил. Базовая версия, по предварительным данным, будет заднеприводной, остальные по умолчанию получат полный привод. Топ-версия Taycan Sport Turismo будет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды, а запас хода на одной зарядке превысит 500 км (по циклу NEDC) — по крайней мере, такими характеристиками щеголяет концепт-кар, от которого товарная машина унаследует техническую начинку.

Базовый Porsche Taycan появится в продаже ближе к концу 2019 года, а универсал на его основе ожидается спустя пару лет.