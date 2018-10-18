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Обзор "длинных" вкладов в валюте: куда вложиться, если деньги свободны на 2-3 года

19.10.2018 09:20 — Разное | Tut.by  
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Ставки по длинным вкладам в иностранной валюте продолжают расти (за исключением сбережений в российских рублях). FINANCE.TUT.BY выбрал наиболее доходные на данный момент безотзывные валютные вклады сроком на 2 и 3 года в белорусских банках.


Фото с сайта esp.md

Вклады в долларах

В этом месяце ставку по долларовым вкладам снова поднял Альфа-Банк на 0,3% годовых, Белинвестбанк добавил две десятые процента ко вкладу на два года и три десятые — ко вкладу на три. РРБ-Банк также прибавил 0,3% ко вкладу в «зеленых». Белорусский народный банк повысил ставку по вкладу на три года на 0,25% годовых. Банк ВТБ решил не мелочиться и добавил аж целых 2% годовых, Идея Банк и Франсабанк добавили по 0,6% и 0,2% годовых соответственно.

На 0,2% годовых уменьшил возможность заработка на долларовом вкладе Технобанк.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2,3%

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

2,75%

Лучшее будущее

36 месяцев

3%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,8%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

2,4% / 3%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

2,6

Стандарт

3 года

2,7%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Престижный

2 года

2,6%

Выдатны-вэб

3 года

2,7%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

2,1%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,8−2,6% / 1,9−2,6%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,0−2,1%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2,4%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

2,9% / 3,0%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,5% / 2,7%

Паритетбанк

Капитал

2 года

2,5%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Технобанк

Новый

2 года

2,3%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,7%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,2%

Банк, вклад

Срок, ставка

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

2,75%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

3%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,8%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

2,4% / 3%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

2,6

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,7%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Престижный

2 года

2,6%

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

3 года

2,7%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

2,1%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,8−2,6% / 1,9−2,6%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,0−2,1%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2,4%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

2,9% / 3,0%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,5% / 2,7%

Паритетбанк

Капитал

2 года

2,5%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Технобанк

Новый

2 года

2,3%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,7%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,2%

Вклады в евро

В сегменте евро ставку поднял лишь Идея Банк — на 0,7% годовых. Не может не радовать факт того, что все остальные хоть и не подняли ставок, но и не снизили их ни на сотую процента.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

0,5%

Лучшее будущее

36 месяцев

0,5%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

1,7%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

1,6% / 1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Престижный

2 года

1,9%

Выдатны-вэб

3 года

1,85%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,3%

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

0,25−0,45% / 0,3−0,5%

БТА Банк

 БТА Профит

2 года

0,8%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

0,7%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,25%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

1%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Банк, вклад

Срок, ставка

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

0,5%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

1,7%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

1,6% / 1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Престижный

2 года

1,9%

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

3 года

1,85%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,3%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

0,25−0,45% / 0,3−0,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

0,8%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

0,7%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,25%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

1%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Вклады в российских рублях

Этим уже никого не удивишь, но мы еще раз повторим: ставки по вкладам в российских рублях стоят на месте. И вот что предлагают банки сейчас тем, кто выберет такой вариант для сбережений.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

6,5%

Лучшее будущее

36 месяцев

6,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

4,3%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Классик

3 года

5%

Банк БелВЭБ

Выдатны

2 / 3 года

5%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

4,9−5,3% / 5,4−5,8%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,1−6,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,6%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

5,5%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

Банк, вклад

Срок, ставка

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

6,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

6,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

4,3%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

Банк БелВЭБ

Выдатны

2 / 3 года

5%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

4,9−5,3% / 5,4−5,8%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,1−6,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,6%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

5,5%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

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Теги: Минск
 
 
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