Ставки по длинным вкладам в иностранной валюте продолжают расти (за исключением сбережений в российских рублях). FINANCE.TUT.BY выбрал наиболее доходные на данный момент безотзывные валютные вклады сроком на 2 и 3 года в белорусских банках.



Фото с сайта esp.md

Вклады в долларах

В этом месяце ставку по долларовым вкладам снова поднял Альфа-Банк на 0,3% годовых, Белинвестбанк добавил две десятые процента ко вкладу на два года и три десятые — ко вкладу на три. РРБ-Банк также прибавил 0,3% ко вкладу в «зеленых». Белорусский народный банк повысил ставку по вкладу на три года на 0,25% годовых. Банк ВТБ решил не мелочиться и добавил аж целых 2% годовых, Идея Банк и Франсабанк добавили по 0,6% и 0,2% годовых соответственно.

На 0,2% годовых уменьшил возможность заработка на долларовом вкладе Технобанк.

Банк Вклад Срок Ставка МТБанк Актуальный

2 года 0,5% РРБ-Банк Европейский

2 года 2,3% 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 2,75% Лучшее будущее 36 месяцев 3% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,7% Банк Решение Online-решение

2 года 2,8% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 2,4% / 3% Белагропромбанк Максимум

2 года 2,6 Стандарт

3 года 2,7% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Классик

3 года 1,8% Банк БелВЭБ Престижный

2 года 2,6% Выдатны-вэб

3 года 2,7% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 2,1% Белгазпроманк Стабильный

3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 1,8−2,6% / 1,9−2,6% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 2,0−2,1% БТА Банк БТА Профит

2 года 2,4% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 2 / 3 года 2,9% / 3,0% Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 2,5% / 2,7% Паритетбанк Капитал

2 года 2,5% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 1,5% Технобанк Новый

2 года 2,3% Франсабанк Верный расчет

2 года 2,7% Цептербанк Цептер Соната

2 года 3,2%

Банк, вклад Срок, ставка МТБанк Актуальный

2 года 0,5% РРБ-Банк Европейский

2 года 2% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 2,75% Белорусский народный банк Лучшее будущее 36 месяцев 3% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,7% Банк Решение Online-решение

2 года 2,8% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 2,4% / 3% Белагропромбанк Максимум

2 года 2,6 Белагропромбанк Стандарт

3 года 2,7% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Беларусбанк Классик

3 года 1,8% Банк БелВЭБ Престижный

2 года 2,6% Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

3 года 2,7% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 2,1% Белгазпроманк Стабильный

3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 1,8−2,6% / 1,9−2,6% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 2,0−2,1% БТА Банк БТА Профит

2 года 2,4% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 2 / 3 года 2,9% / 3,0% Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 2,5% / 2,7% Паритетбанк Капитал

2 года 2,5% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 1,5% Технобанк Новый

2 года 2,3% Франсабанк Верный расчет

2 года 2,7% Цептербанк Цептер Соната

2 года 3,2%

Вклады в евро

В сегменте евро ставку поднял лишь Идея Банк — на 0,7% годовых. Не может не радовать факт того, что все остальные хоть и не подняли ставок, но и не снизили их ни на сотую процента.

Банк Вклад Срок Ставка МТБанк Актуальный

2 года 0,5% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 0,5% Лучшее будущее 36 месяцев 0,5% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 1,7% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Стандарт

2 / 3 года 1,6% / 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Классик

3 года 1,8% Банк БелВЭБ Престижный

2 года 1,9% Выдатны-вэб

3 года 1,85% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 1,3% Стабильный

3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 0,25−0,45% / 0,3−0,5% БТА Банк БТА Профит

2 года 0,8% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 3 года 0,7% Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% Паритетбанк Капитал

2 года 1,25% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 0,5% Технобанк Новый

2 года 1% Франсабанк Верный расчет

2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната

2 года 2,2%

Банк, вклад Срок, ставка МТБанк Актуальный

2 года 0,5% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее 36 месяцев 0,5% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 1,7% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Стандарт

2 / 3 года 1,6% / 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Беларусбанк Классик

3 года 1,8% Банк БелВЭБ Престижный

2 года 1,9% Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

3 года 1,85% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 1,3% Белгазпромбанк Стабильный

3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 0,25−0,45% / 0,3−0,5% БТА Банк БТА Профит

2 года 0,8% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 3 года 0,7% Банк Москва-Минск Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% Паритетбанк Капитал

2 года 1,25% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 0,5% Технобанк Новый

2 года 1% Франсабанк Верный расчет

2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната

2 года 2,2%

Вклады в российских рублях

Этим уже никого не удивишь, но мы еще раз повторим: ставки по вкладам в российских рублях стоят на месте. И вот что предлагают банки сейчас тем, кто выберет такой вариант для сбережений.

Банк Вклад Срок Ставка Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 6,5% Лучшее будущее

36 месяцев 6,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 4,3% Белагропромбанк Максимум

2 года 7,5% Стандарт

3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 8% Классик

3 года 5% Банк БелВЭБ Выдатны

2 / 3 года 5% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 4,9−5,3% / 5,4−5,8% БПС-Сбербанк Сохраняй

501−1000 дней 6,1−6,3% БТА Банк БТА Профит

2 года 6,6% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

3 года 5,6% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 5,5% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 5% Франсабанк Верный расчет

2 года 6,5%

Банк, вклад Срок, ставка Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 6,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 6,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 4,3% Белагропромбанк Максимум

2 года 7,5% Белагропромбанк Стандарт

3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 8% Беларусбанк Классик

3 года 5% Банк БелВЭБ Выдатны

2 / 3 года 5% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 4,9−5,3% / 5,4−5,8% БПС-Сбербанк Сохраняй

501−1000 дней 6,1−6,3% БТА Банк БТА Профит

2 года 6,6% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

3 года 5,6% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 5,5% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 5% Франсабанк Верный расчет

2 года 6,5%

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