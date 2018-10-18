Ставки по длинным вкладам в иностранной валюте продолжают расти (за исключением сбережений в российских рублях). FINANCE.TUT.BY выбрал наиболее доходные на данный момент безотзывные валютные вклады сроком на 2 и 3 года в белорусских банках.
Вклады в долларах
В этом месяце ставку по долларовым вкладам снова поднял Альфа-Банк на 0,3% годовых, Белинвестбанк добавил две десятые процента ко вкладу на два года и три десятые — ко вкладу на три. РРБ-Банк также прибавил 0,3% ко вкладу в «зеленых». Белорусский народный банк повысил ставку по вкладу на три года на 0,25% годовых. Банк ВТБ решил не мелочиться и добавил аж целых 2% годовых, Идея Банк и Франсабанк добавили по 0,6% и 0,2% годовых соответственно.
На 0,2% годовых уменьшил возможность заработка на долларовом вкладе Технобанк.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
2,3%
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
2,75%
Лучшее будущее
36 месяцев
3%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,8%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
2,4% / 3%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
2,6
Стандарт
3 года
2,7%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Престижный
2 года
2,6%
Выдатны-вэб
3 года
2,7%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
2,1%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,8−2,6% / 1,9−2,6%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,0−2,1%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2,4%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
2,9% / 3,0%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
2,5% / 2,7%
Паритетбанк
Капитал
2 года
2,5%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Технобанк
Новый
2 года
2,3%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,7%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,2%
Банк, вклад
Срок, ставка
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
2%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
2,75%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
36 месяцев
3%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,8%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
2,4% / 3%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
2,6
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,7%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Престижный
2 года
2,6%
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
3 года
2,7%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
2,1%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,8−2,6% / 1,9−2,6%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,0−2,1%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2,4%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
2,9% / 3,0%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
2,5% / 2,7%
Паритетбанк
Капитал
2 года
2,5%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Технобанк
Новый
2 года
2,3%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,7%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,2%
Вклады в евро
В сегменте евро ставку поднял лишь Идея Банк — на 0,7% годовых. Не может не радовать факт того, что все остальные хоть и не подняли ставок, но и не снизили их ни на сотую процента.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
0,5%
Лучшее будущее
36 месяцев
0,5%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
1,7%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Стандарт
2 / 3 года
1,6% / 1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Престижный
2 года
1,9%
Выдатны-вэб
3 года
1,85%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
1,3%
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
0,25−0,45% / 0,3−0,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
0,8%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
0,7%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,25%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Технобанк
Новый
2 года
1%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Банк, вклад
Срок, ставка
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
36 месяцев
0,5%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
1,7%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Стандарт
2 / 3 года
1,6% / 1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Престижный
2 года
1,9%
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
3 года
1,85%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
1,3%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
0,25−0,45% / 0,3−0,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
0,8%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
0,7%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,25%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Технобанк
Новый
2 года
1%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Вклады в российских рублях
Этим уже никого не удивишь, но мы еще раз повторим: ставки по вкладам в российских рублях стоят на месте. И вот что предлагают банки сейчас тем, кто выберет такой вариант для сбережений.