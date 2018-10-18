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Маршрутка врезалась в ограждение на трассе М6: двое погибших, 14 пострадавших

19.10.2018 09:17 — Разное | KYKY  
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Вечером 18 октября на гродненской трассе под Воложином маршрутка врезалась в бетонные блоки − два пассажира погибло, ещё 14 госпитализированы с травмами, пишет «Радыё Свабода».

Авария произошла около 19:30 на трассе М6. Маршрутка на большой скорости врезалась в бетонные блоки. Как рассказал Валерий Минец на своей странице в Facebook, самостоятельно выйти из автомобиля смогли три человека − два пассажира и водитель.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что на месте погибла 66-летняя пассажирка, немного позже, уже в больнице, скончался 71-летний мужчина. Ещё 14 человек госпитализированы с травмами.

Как рассказал очевидец, погибшая женщина ехала вместе с мужем и сидела на стуле сразу за водителем. Известно, что в салоне была маленькая девочка, она выжила.

«Я слышал разговор милиционеров, которые приехали. По деформации кузова они оценили скорость маршрутки около 120 км/ч. В этом месте ограничение скорости 50 км/ч. Думаю, причина аварии в том, что он превысил скорость и начал маневрировать», − рассказал Валерий Минец.

Как пишет newgrodno со ссылкой на водителя-очевидца, причиной могли стать изменения в движении машин на этом участке трассы: «Раньше съезд был по внешнему кольцу, а потом зигзаг у моста, а сегодня пустили по внутреннему. В 15:00 еще не были установлены светоотражающие знаки. Были пластиковые отбойники и один указатель».

В комментариях другой водитель тоже пожаловался на эту трассу: «Езжу там каждую неделю. Очень часто самому приходилось впадать в замешательство и включать дальний свет, чтобы разглядеть и понять организацию движения «дорожных дизайнеров» Такой креативной работы, как в районе Воложина и выезда с АЗС «Белоруснефть» со старой дороги города Ивье, я давно не встречал. Полная темнота, минимум предупреждающих знаков и отсутствие логики в организации дорожного движения на некоторых участках».

На трассе М6 сейчас идёт реконструкция. Определенные участки дороги, которые ремонтируют, отделяют бетонными ограждениями. Столкновение произошло на повороте, где движение переходит из одной полосы на другую. Направление движения ограничено такой оградой.

После реконструкции трасса М6 станет четырехполосной магистралью. На трассе появятся новые развязки, мосты, переходы для животных. На лесных участках начали натягивать сетку, чтобы животные не попали на дорогу. Работы планируют закончить до конца этого года. Трассу реконструируют на деньги от Всемирного банка и китайского кредита.

 
 
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Вечером 18 октября на гродненской трассе под Воложином маршрутка врезалась в бетонные блоки − два пассажира погибло, ещё 14 госпитализированы с травмами, пишет...
 
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