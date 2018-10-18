Благодарим за доверие! За 4 дня торгов реализовано 76% облигаций «Чистый берег»

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Выплата процентного дохода
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ежеквартально
28.12.2018, 28.03.2019, 28.06.2019, 28.09.2019, 28.12.2019, 28.03.2020, 28.06.2020, 28.09.2020, 28.12.2020, 28.03.2021, 28.06.2021, 28.09.2021, 28.12.2021, 28.03.2022, 28.06.2022, 28.09.2022, 28.12.2022, 28.03.2023, 28.06.2023, 28.09.2023, 28.12.2023, 28.03.2024, 28.06.2024, 28.09.2024, 28.12.2024, 28.03.2025, 28.06.2025, 28.09.2025, 28.12.2025, 28.03.2026, 28.06.2026, 28.09.2026, 28.12.2026, 28.03.2027, 28.06.2027, 28.09.2027, 28.12.2027, 28.03.2028, 28.06.2028, 13.10.2028
Выплата в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты
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Досрочный выкуп
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Оферты: 01.10.2019, 01.10.2020, 01.10.2021, 03.10.2022, 02.10.2023, 01.10.2024, 01.10.2025, 01.10.2026, 01.10.2027, 02.10.2028 Досрочный выкуп облигаций осуществляется на бирже с использованием владельцами облигаций услуг ОАО «АСБ Беларусбанк» как уполномоченного брокера.
Досрочный выкуп облигаций осуществляется в долларах США по текущей стоимости облигаций на дату досрочного выкупа. Таким образом, владельцы облигаций имеют возможность получить доход и номинал облигаций в валюте, воспользовавшись возможностью досрочной продажи облигаций эмитенту
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Комиссии при досрочном выкупе эмитентом
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В соответствии с тарифами ОАО «АСБ Беларусбанк» на дату подачи заявки
(в настоящее время:
брокерская комиссия банка: 0,058% от суммы сделки, но не менее 25 USD;
без комиссии за зачисление денежных средств на счета клиентов)