

Благодарим за доверие! За 4 дня торгов реализовано 76% облигаций «Чистый берег»

облигаций ЗАО «Чистый берег» . За 4 дня торгов было реализовано 76% от общего объема эмиссии 3 миллиона 200 тысяч долларов. Благодарим за доверие! 15 октября стартовала продажа. За 4 дня торгов было реализовано 76% от общего объема эмиссии 3 миллиона 200 тысяч долларов. Благодарим за доверие!

Продажа облигаций осуществляется через уполномоченного брокера ОАО «АСБ Беларусбанк» . Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 долларов США, ставка процентного дохода- 7% годовых. Выплата дохода происходит ежеквартально, с возможностью досрочного погашения облигаций один раз в год. Список филиалов банка, в которых можно приобрести облигации, доступен на сайте bond.bereg.by

Эмитент ЗАО «Чистый берег» Номер выпуска 2 Форма эмиссии Бездокументарная, в виде записей на счетах «депо» Номинальная стоимость 1 000 долларов США Объём эмиссии 3 200 000 долларов США Ставка процентного дохода, % годовых 7 % Обеспечение Без обеспечения, в пределах чистых активов эмитента Период продажи 15.10.2018 – 02.10.2028 Дата погашения 13.10.2028 Валюта погашения Белорусские рубли (по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату погашения) Порядок размещения Через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с использованием услуг ОАО «АСБ Беларусбанк» в качестве уполномоченного брокера Комиссия при покупке Без комиссии Режим брокерского обслуживания при покупке «сегодня на завтра» (сделка совершается на следующий рабочий день после дня приема документов от клиента) Выплата процентного дохода ежеквартально

28.12.2018, 28.03.2019, 28.06.2019, 28.09.2019, 28.12.2019, 28.03.2020, 28.06.2020, 28.09.2020, 28.12.2020, 28.03.2021, 28.06.2021, 28.09.2021, 28.12.2021, 28.03.2022, 28.06.2022, 28.09.2022, 28.12.2022, 28.03.2023, 28.06.2023, 28.09.2023, 28.12.2023, 28.03.2024, 28.06.2024, 28.09.2024, 28.12.2024, 28.03.2025, 28.06.2025, 28.09.2025, 28.12.2025, 28.03.2026, 28.06.2026, 28.09.2026, 28.12.2026, 28.03.2027, 28.06.2027, 28.09.2027, 28.12.2027, 28.03.2028, 28.06.2028, 13.10.2028 Выплата в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты Комиссия при получении процентного дохода и при погашении Без комиссии Досрочный выкуп Оферты: 01.10.2019, 01.10.2020, 01.10.2021, 03.10.2022, 02.10.2023, 01.10.2024, 01.10.2025, 01.10.2026, 01.10.2027, 02.10.2028 Досрочный выкуп облигаций осуществляется на бирже с использованием владельцами облигаций услуг ОАО «АСБ Беларусбанк» как уполномоченного брокера. Досрочный выкуп облигаций осуществляется в долларах США по текущей стоимости облигаций на дату досрочного выкупа. Таким образом, владельцы облигаций имеют возможность получить доход и номинал облигаций в валюте, воспользовавшись возможностью досрочной продажи облигаций эмитенту Период сбора заявок на досрочный выкуп Подача заявок осуществляется владельцами облигаций путем предоставления в Банк поручения на совершение сделки по продаже облигаций в торговой системе биржи. Сбор заявок начинается за два месяца и оканчивается за один месяц до даты досрочного выкупа. Комиссии при досрочном выкупе эмитентом В соответствии с тарифами ОАО «АСБ Беларусбанк» на дату подачи заявки (в настоящее время: брокерская комиссия банка: 0,058% от суммы сделки, но не менее 25 USD; без комиссии за зачисление денежных средств на счета клиентов)