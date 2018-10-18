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Композиция "Despacito" получила семь титулов в "Книге рекордов Гиннесса"

19.10.2018 09:28 — Разное | Партизан  
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Композиция "Despacito" пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки получила семь титулов в "Книге рекордов Гиннеса", сообщает belta.by.

Композиция "Despacito" получила семь титулов в "Книге рекордов Гиннесса"
Об этом сообщил Луис Фонси в своем Instagram. Композиция стала рекордсменом в номинациях: "Самая слушаемая песня в мире", "Первое видео, набравшее на YouTube более 5 млрд просмотров", "Самое просматриваемое видео в интернете", "Песня, продержавшаяся в Billboard Hot Latin Songs рекордное количество недель", "17 недель подряд первое место в Hot 100 Billboard", "Самое понравившееся видео пользователям сети", "Песня, исполненная дуэтом, с наибольшим количеством просмотров". 

Официальное вручение сертификатов прошло 17 октября 2018 года в Майами.


 
 
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Композиция "Despacito" пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки получила семь титулов в "Книге рекордов Гиннеса", сообщает belta.by.
 
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