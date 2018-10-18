Понты дороже денег: Россия вбухивает немалые деньги в Беларусь

- Отношения России с Украиной совершенно не заключаются в том, что Россия хотела бы какие-то деньги от Украины получать. Очевидно, что нет. Россия вбухивает немалые деньги в Беларусь, просто дает огромные деньги каждый год, ничего за это не требуя, кроме очень символической вассальной принадлежности.





пишет gazetaby.com Понты дороже денег. Это в равной степени относится ко всем политикам,gazetaby.com





Это распад религиозной империи – крайне болезненный с этой точки зрения для Московской патриархии, и это один из элементов, довольно важный, распада той самой псевдоимперии, той психологической империи, которая до сих пор существует в мозгах, по крайней мере, московского руководства. Отрыв еще одной нитки.





Всё это называется двумя словами: гибридное Средневековье. Это Средневековье? Да. 1686 год, драка, крик. Это гибридное Средневековье? Да, гибридное, потому что в настоящем Средневековье началась бы война, резня, Варфоломеевская ночь, погромы и так далее.





Это гибридное Средневековье, как, собственно, и вся неоимперская политика России. Россия не смеет публично называть себя империей, она не может сформулировать сама себе, чего она хочет от бывших частей империи. Включения в состав России? Нет. Формального подчинения? Нет. А чего ты хочешь?





Это гибридная империя, гибридное Средневековье. Всё гибридное. И мы не знаем, чего хотим, но хотим сильно.





uaportal.com. - Очень похоже на то, что и Путин, и Кирилл проваливают украинское направление. Если вы согласны с этим, то в чем, по-вашему, состоит причина? – спросил журналист





- Это не похоже, это просто факт. До вашей революции или до вашего «государственного переворота», это уж как хотите назовите, отношения Украины с Россией были теми самыми, которых Россия и хотела. Не было прямого подчинения, тем более не было формального включения, но было то самое уважение, те самые кивки, намеки и так далее, что на фарисейском языке российской политики называлось бессмысленным словом «братство».





Были, так сказать, нормальные отношения. После революции или «переворота» в Украине, после оккупации Крыма или «воссоединения Крыма с Россией», опять же, это вопрос слов – после всех этих событий, да еще и Донбасса, отношения практически разорваны. Политические отношения. Это две наиболее враждебные друг другу страны.





Экономические отношения не разорваны – их же нельзя разорвать, слишком много человеческих связей, миллионы людей работают в России. При всем желании, людей-то этих не убьешь.





Политически Украина стала максимальным противником России. Поэтому это направление Путин полностью, на 100%, провалил.





Всё то, что в России принято считать величайшими достижениями Путина, совершенно очевидно является его величайшими поражениями и провалами. Это абсолютно очевидная антигосударственная деятельность, которая приносит максимальный вред России.





Это всё банально. Как с любым наркоманом. От чего он получает удовольствие? От дозы. Полезна ему эта доза? Вредна. Разрушает она его организм? Разрушает. Нравится она ему? Кайфует.





Вот это и есть российская внешняя политика: сели на иглу и сидим на ней и кайфуем, пока тем временем организм разрушается.





Есть общая причина провала всего того, что называется словом «путинизм». Воевать против времени – это воевать против ветряных мельниц. Бесполезное занятие.





Я совершенно не поклонник ни украинской политики, ни украинских политиков, ни, уж вы меня извините, украинского государства. Ни с какой стороны. Но, тем не менее, при всех его уродствах, при всех безобразиях, которые у вас происходят и еще будут происходить, вы относительно в тренде времени.





А Россия – против тренда времени. А против времени воевать бесполезно. Сколько ни атакуй ветряную мельницу, она тебя сбросит.





В Советском союзе очень правильно говорили о конце колониальной системы. Западные страны – Англия, Франция, Бельгия – были не в восторге от этого, они воевали со своими колониями. И все эти войны против диких, необученных и бог знает каких народов англичане, французы, бельгийцы с треском проиграли, и все их империи рассыпались.





Почему? Потому что англичане, французы, бельгийцы были хуже вооружены? Нет. У них была организация хуже? Нет. Они были лучше вооружены, у них была лучше организация, но время было против них. А против времени воевать бесполезно.





Когда распался Советский союз, это тоже был знак времени. Неизбежный знак времени. Выиграли от этого все страны, которые вышли из Советского союза? Конечно, нет. Сравните уровень жизни в Таджикистане в советское время и в современном Таджикистане. День и ночь.





Более того, я думаю, что и в Украине многие проиграли. Но это знак времени. Этот распад был неизбежен.





Когда он состоялся, Россия формально приняла правила игры, создали СНГ – Содружество независимых государств. Это было издевательство. Такая же лживая, лицемерная, фарисейская фраза как фразы, на которых церковь стоит.





Почему это было издевательство и фарисейство? Потому что это называется «содружество независимых государств». Для России весь его смысл состоял только в том, что эти государства зависимые, и что они по-прежнему будут подчиняться, в той или иной форме, белому царю. Так или иначе они будут крутиться вокруг России.





Прошло 27 лет. Россия потерпела полное поражение. Отнюдь не в Украине, а везде. Во всех республиках бывшего Советского союза. Просто это не так афишируется, но, по сути, отрыв этих республик от России ничуть не меньший, чем отрыв Украины. Без скандала, без взаимных оскорблений, без войн, без того-сего, а по сути – полностью.





Что, Узбекистан подчиняется России при всех миллионах узбеков, которые работают в Москве? Таджикистан? Туркменистан вообще забыл, что такое Россия, это абсолютно чужое государство. Грузия, Азербайджан, теперь еще и Армения – кто подчиняется Москве? Полный отрыв. Политический, культурный, языковой.





Все символы поломаны. В России главный символ – 9 Мая. Его где-то отмечают? Да ничего подобного. Во всех этих странах отмечают День Независимости. Независимости от кого? От России. Вот вам и независимые государства. Но Россия до сих пор упорно делает вид, что этого не понимает.





Собственно говоря, в чём заключалась вся проблема с Украиной? Что разбилась форточка, и ворвался ветер. И вдруг ощутили, что, батюшки, а они же отделяются! А они давно отделились. Просто узнали это неожиданно.









Поэтому поражение Путина и поражение Кирилла как одного из чиновников при Путине не обусловлено их личной глупостью. Ровно наоборот: их личные неудачные, неадекватные, глупые поступки определяются не тем, что они глупы. Они умны. Они умные, хитрые, волевые люди. Но они воюют с непобедимым противником. Разумеется, не с Украиной, разумеется, не с Константинополем. Они воюют со временем.





А против времени воевать не то, что Путин – никто не может. Отсюда их поражение. Оно неизбежно.





Зигзаги – возможны, победы на отдельных участках – возможны. Но все эти победы – это пирровы победы. Это даже не бег по граблям. Это Дон Кихот, который штурмует ветряную мельницу. Штурмует и штурмует.



