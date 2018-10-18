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15 процентов американцев спутали на карте Украину с Беларусью
Британский
В частности, одним из 11 европейских государств, которые предложили для определения американцам, была Украина.
Наименее же узнаваемой для жителей США оказалась Хорватия (ее верно определили 21,1 процента опрошенных). Также в число очень трудно идентифицируемых попала Чехия.
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