15 процентов американцев спутали на карте Украину с Беларусью

В частности, одним из 11 европейских государств, которые предложили для определения американцам, была Украина.

В результате, как пишут исследователи, лишь около 45 процентов респондентов дали правильный ответ. А 15,2 процента указали вместо нужной страны на соседнюю Беларусь.

Наименее же узнаваемой для жителей США оказалась Хорватия (ее верно определили 21,1 процента опрошенных). Также в число очень трудно идентифицируемых попала Чехия.

По утверждению holidaycottages.co.uk, в исследовании приняли участие более тысячи европейцев и американцев.