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15 процентов американцев спутали на карте Украину с Беларусью

19.10.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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Британский сайт holidaycottages.co.uk решил узнать, насколько европейцы и американцы сильны в географии и устроили тест, в котором им надо было показать ряд стран на контурной карте.

В частности, одним из 11 европейских государств, которые предложили для определения американцам, была Украина.

 В результате, как пишут исследователи, лишь около 45 процентов респондентов дали правильный ответ. А 15,2 процента указали вместо нужной страны на соседнюю Беларусь.

 

Наименее же узнаваемой для жителей США оказалась Хорватия (ее верно определили 21,1 процента опрошенных). Также в число очень трудно идентифицируемых попала Чехия.

 По утверждению holidaycottages.co.uk, в исследовании приняли участие более тысячи европейцев и американцев.

 
 
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Британский сайт holidaycottages.co.uk решил узнать, насколько европейцы и американцы сильны в географии и устроили тест, в котором им надо было показать ряд стран на...
 
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